台中之光馮俊凱 為夢想堅持到底

【撰文｜邱璟綾、攝影｜台中市自由車隊張誌盛、圖片提供｜日本宇都宮車隊、國際自由車環台賽、台中市政府新聞局】

優秀的體壇選手背後必然有強勁的支持，近年來台中市政府大力推廣全民運動，除了完善城市的運動場域，更透過健全的訓練資源及各項獎助辦法，獎勵培育棒球、籃球、足球、電競等各項人才，讓站在舞台上發光發熱的台中健兒，可以無後顧之憂地勇敢追夢。

台中擁有起伏跌宕的山路，也有寬闊筆直的海線，更是台灣自行車產業聚落，這座城市也因此孕育出不少自由車選手。其中，台中之光馮俊凱於2015年成為台灣首位加入世界一級車隊的車手，為自由車界寫下歷史。

20多年來，他總是一次次從台中出發、面向世界，多年旅外職業車手的身份，使他累積豐富的國際賽事經驗與臨場判斷，更兩度代表台灣叩關奧運殿堂。但傲人成就並非一蹴可幾，走過失敗與低潮，支持他不斷往前的唯一信念，就是為夢想堅持到底！

將失敗化作前進的動力

「如果不是爸爸，我不會進入自由車的世界。」人稱「阿凱」的馮俊凱靦腆地說，出身泰雅族的他，國小是班上的小胖子，圓滾滾的模樣連爸爸都看不下去，每逢假日便拉著他出門騎車，沒想到騎出興趣，甚至加入體育班，憑著不放棄、肯吃苦加上好勝心，他咬牙熬過每一道關卡，在逆風中不斷朝著夢想邁進。

開始接受正規訓練後，阿凱進步相當神速，橫掃全台自由車賽事，更在2008年北京奧運以18歲之齡參加40公里領先計分賽，成為該項目最年輕的參賽者。但一心希望騎得更快、變得更強的他，即便身體發出抗議，卻不輕易放過自己。因此在2011年正值體能巔峰的時期，卻因某次流感併發急性肺炎住院多日，等到再次回到場上時，赫然發現體能大幅下滑，這是阿凱遭遇的第一個挫折。

「年輕時心不定，遇到低潮偶爾會出現負面的想法。」阿凱坦言，學習與失敗共處，是每個運動員必須面對的課題。除了家人、教練與隊友的鼓勵，更重要的是調整自己的心態，他不斷自問：「最近一場比賽在什麼時候？我能全力準備到什麼程度？」

猶如單車路線起起伏伏，面對一時的低潮，阿凱總是找尋下一個目標，「找到努力的方向，會發現身體在改變，一天比一天好，不知不覺就前進了！」

那年大病尚未痊癒，他隨即赴美參加美國超級週自由車賽，不只勇奪象徵冠軍的黃衫，且在長達17天的賽事中無人能敵，寫下亞洲第一人的紀錄。接連幾年，他猶如破繭而出，在2012至2014的環台賽中，連續3年奪得登山王；於2014年全國自由車公路錦標賽，更單飛進入終點奪得冠軍！

馮俊凱（右）在2022國際自由車環台公路大賽中，率領中華隊獲得團體總成績冠軍。

專注扮演好每一種角色

賽事的加冕，讓阿凱在國際間闖出名號，2015年正式加盟當時被稱為「藍波美利達」（Team Lampre Merida）的一級職業車隊，成為台灣史上第一位加入世界一級車隊的選手。

在國際自由車總會認可的職業車隊分級制度中，全球僅有18支一級車隊，並可參加環法、環義、環西等歐洲三大職業自行車賽，因此一級車隊是全球頂尖好手渴望進入的窄門。

但在國際職業單車賽事裡，車手們擁有周全的作戰部屬，隊員之間各司其職，即便在國內都是各大戰場的主將，到了歐洲戰場往往仍可能退居二線甚至三線，例如當破風手、突圍手，甚至是幫隊友換水、撿垃圾的「水壺工」。

因此，拋下掌聲與歡呼的阿凱，也得在異地重新出發。但他認為，無論是破風手或是水壺工，每一項任務都有技術，都有可觀之處，即使只是協助隊友完賽，都且戰且珍惜，「在賽事中每個角色都不可或缺，做好自己的工作，就是專業的自行車運動員。」

2023年馮俊凱（左五）加入日本職業車隊──宇都宮閃電，持續累積國際經驗。

培訓獎助金讓選手無後顧之憂

成為職業運動員後，馮俊凱長年在世界各地征戰，但他說，只要排得出空檔，都會想回到台中。

「台中只要有路的地方我都知道！」阿凱笑說，學生時期他常去清水鰲峰山自由車場練習，如今他更常騎往谷關、東勢一帶人煙稀少的鄉道與產業道路，若要特別進行速度訓練，則會往海線移動。

尤其在近幾年，自由車運動成為台中市重點發展項目，鰲峰山自由車場歷經一番整建後，不只優化333米的UCI木質賽道，還增加夜間照明；除了硬體設施到位，市府自2019年增設「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法，於全國賽中獲得前三名的選手，在奪牌獎金之外，每個月還可額外獲得一筆培訓獎助金。

阿凱回憶，早年他必須承擔在各大賽事中奪牌的壓力，才能靠獎金維持選手的身份。如今台中的運動員有了培訓獎助金，使參與非主流或沒有職業隊項目的運動選手都能從中受惠，無須因為經濟壓力被迫中斷選手之路。

「台中有好的地形，好的選手，以及好的產業，目前更致力培養運動文化。」他相信，政府以實際行動支持運動員勇於追夢，將是造就更多「台中之光」的關鍵！