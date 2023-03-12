捍衛主場！世界棒球經典賽在台中

【撰文｜趙心寧、攝影｜莊震烽、圖片提供｜悍創運動行銷、台中市政府新聞局】

睽違10年的世界棒球經典賽（WBC）又重新回到台中舉辦！台中洲際棒球場上，來自不同國家的球迷正在觀眾席搖旗吶喊，仔細一看，大家皆屏息關注的除了中華隊的各界好手，還有旅外球員林子偉、中華隊的攻擊主力──旅美重砲球員張育成等人。

曾經效力波士頓紅襪隊等多支大聯盟球隊的張育成，去年才成為第一位在大聯盟擊出100支安打的台灣球員，這次接受徵召替中華隊效力，他的打點、長打能力，是全場球迷最關注的中心打者之一。

一旁的啦啦隊舞台，正在熱力放送中華隊的應援歌曲，由中華職棒兩大超人氣女神峮峮、林襄領軍的21位「經典女孩」一字排開，她們穿著中華隊經典配色──紅、白、藍三色服裝，臉上洋溢著笑容，搭配一首又一首熱情又有氣勢的應援曲，載歌載舞帶著球迷一起喊口號、做動作，將現場氣氛炒到最高點。

專注練習的中華隊球員們，為了世界棒球經典賽做足準備。

備戰中的球員們，希望能藉由本次賽事讓世界看見台灣。

世界棒球之都 成功爭取國際頂級棒球賽事主辦資格

「歡迎全國熱愛棒球的民眾，來台中主場一起為中華隊加油！」市長盧秀燕開心地表示，國際賽事總能看見台灣人團結一心的氣勢，既熱血又精彩。

世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟（MLB）主辦、世界棒壘球總會（WBSC）共同策劃的國際頂級賽事，球迷如果想要看到大聯盟選手雲集的各國夢幻隊伍互相對抗這樣的高水準賽事，首選就是經典賽了！而本次賽事中，還邀請到大聯盟名人堂傳奇球星、洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)，在賽前出席公益棒球訓練營，與40位小朋友交流互動、分享經驗，更於3月8日中華隊首戰當日擔任開球嘉賓。

大聯盟名人堂全票通過的球星李維拉蒞臨台中洲際棒球場，為賽事增光。

2023年的世界棒球經典賽之所以萬眾矚目，不僅因為這是新冠疫情陰霾散去後首見的國際大型賽事，更是因為台中在睽違10年後，再度爭取到世界棒球經典賽首輪賽事舉辦資格。今年，包括地主中華隊、古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬這5國代表隊伍，都派出夢幻團隊陣容，在台中洲際棒球場全力以赴，爭取五搶二代表A組晉級，再到日本複賽、美國決賽。

台中市政府運動局長李昱叡表示，台中是世界棒壘球總會認證的「世界棒球之都」，洲際棒球場乘載許多國際級棒球盛事的美好回憶，經典賽的舉辦資格更是得來不易，全世界僅台中、日本東京、美國鳳凰城以及邁阿密具備資格，作為主辦城市，希望透過這場國際級賽事，讓世界看見台中。

睽違10年，市長盧秀燕邀集主辦單位美國職棒大聯盟、中華民國棒球協會，及悍創、午資等相關單位，全力籌備世界棒球經典賽，迎接世界球迷。

中華隊教練團與球員特色：年輕與速度

喊出「搶進複賽、前往美國，讓對手知道我們是誰！」的中華隊總教練林岳平，被球迷暱稱為「餅總」，這是林岳平首次職掌重大國際賽事兵符，經常大膽嘗試新策略的他，找來一票2013年同樣在台中替經典賽效力的中華隊老戰友，王建民、高志綱、彭政閔與張建銘等人，一起擔任教練團。

中華隊集訓名單上的36位球員更是破天荒大換血，造就史上最年輕國家代表隊陣容，其中最「幼齒」的曾峻岳才21歲，2006年第一屆經典賽時他還在念幼稚園呢！根據美國職棒大聯盟分析，這次中華隊開出的集訓名單強項就是「打擊」，還特別點名去年中華職棒年度最佳球員林立以及中職全壘打王吉力吉撈．鞏冠，此外，也讚許外野手陳傑憲的選球能力，透過保送替後面棒次製造攻擊機會。

在名單中相對資深的中信兄弟隊隊長王威晨，被林岳平看好領袖氣質，接下中華隊隊長的職位，王威晨直言：「既緊張又開心。」他透露，為了不負這個榮耀職銜，他連忙去向教練團成員之一彭政閔請教其中訣竅。彭政閔提點他，國家隊成員都是各隊的佼佼者，隊長的首要任務就是關注每一個人的需求，無論是技術或是心理上，都要擔任球員與教練之間的橋樑，在短時間內協助大家調整至最佳狀態，在球場上一起衝、一起拚。

中華隊隊長王威晨，希望2023世界經典棒球賽這一顆好球，能投向全世界。

市長盧秀燕特別恭賀中信兄弟2022年勇奪職棒總冠軍二連霸。

外行看熱鬧 內行看門道

世界棒球經典賽這樣星光雲集的一級國際賽事，不僅帶給球迷精彩絕倫的看點，對於體壇人士來說，更是學習、觀摩與交流的大好機會。

與中華隊五搶二的A組成員中，最大勁敵莫過於被稱作「紅色閃電」的古巴，今年大動作徵召5位現役大聯盟球員，其中包括被《運動畫刊》評為大聯盟最具明星球員潛力的白襪外野手羅伯特（Luis Robert）。即便是非傳統強隊的巴拿馬，也有洛杉磯天使隊的先發投手巴雷亞（Jaime Barria）坐鎮，他的球速高達148公里，是此次經典賽巴拿馬的超級王牌。

「但我希望大家可以感受一下我們的速度！」說到速度，王威晨認為中華隊成員毫不遜色，野手的飛毛腿和投手球速，一定會讓對手印象深刻。至於遇強則強，身為野手的王威晨自己最想挑戰的則是日本隊的夢幻投手陣容，除了現役大咖大聯盟球員達比修有、大谷翔平之外，日本職棒最強投手山本由伸、「令和怪物」佐佐木朗希也都在日本隊名單之中。

應援團與球迷帶來的最佳主場優勢

在自己的主場比賽，有什麼優勢？王威晨想也不想，立刻回答：「球迷的加油聲！」

球迷的熱血瘋狂不是新聞，去年中信兄弟勇奪中華職棒總冠軍二連霸，在主場台中舉辦遊行，上萬名球迷朋友湧入台中街頭，市長盧秀燕與球員、球迷們一起在市府直播現場拋下黃彩帶，王威晨印象最深刻的地點是捷運文心崇德站，市府將站體打造為中信兄弟主題車站，看著大批球迷穿著象徵中信兄弟的「黃色」擠爆街道宛如一長條黃海帶，有了球迷的加油聲，球員絕對擁有拚下去的動力。

另一方面，台灣棒球比賽的應援文化，也成功烘托了主場氣勢。旋律好記與電音節奏的韓式唱跳，以及取經自日本職棒進攻時使用的嗆司曲，為了增加場上球員的士氣，球隊甚至製作球員個人專屬的應援曲，即便不看畫面，聽到歌曲也知道是哪一位明星球員登場，球迷看的不僅是球賽，更能擁有類似音樂嘉年華的感受。

由峮峮和林襄領軍的中華啦啦隊「經典女孩」，和球迷們一起在場上賣力應援！

「這次世界棒球經典賽的應援團應該是史上最強陣容了。」悍創運動行銷總監高偉凱笑著說，這是中華職棒啦啦隊首次支援國際賽事應援，原本分屬中職各隊的人氣女孩為了經典賽而齊聚一堂，組成2023中華啦啦隊「經典女孩」，除了在開幕時表演經典賽指定應援曲，各球團經驗豐富的應援團長的加入，也在賽事進行期間將氣氛炒High，賣力地維持現場溫度！

「讓世界看見台灣，讓台中被世界看見！」李昱叡局長感性表示，今年的棒球經典賽，各界皆全力以赴，不僅持續帶動並延續了台灣民眾對棒球的熱情，對於台中而言，更成功打造城市光榮感，提高國際能見度，並且展現了參與國際賽事的能力，是行銷城市最好的方式，也絕對是台中棒球史上的經典的時刻之一。