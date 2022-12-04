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水文化新生活 台中污水處理率成長幅度六都第一

聯合新聞網／ 漾台中
整治後的綠川，達到水潔淨、水安全、水空間的全方位優化。
整治後的綠川，達到水潔淨、水安全、水空間的全方位優化。

【撰文｜王郁燕、圖片提供｜台中市政府水利局】

為提升生活環境品質，市府積極推動污水下水道接管，首創污水下水道用戶接管服務團、用戶接管設備融資專案等，2018年12月至今，台中污水處理率成長幅度為六都第一；截至10月，全市累計總接管戶數為26萬2,160戶，普及率達到25.45％。

如何與水共生、帶動都會區域轉型，是市府建構水文化之都的主要目標。以「綠川水環境改善工程」（興大園道亮點河岸）為例，除了改善綠川水質外，景觀營造部分，藉由民眾參與、跨域整合等方式凝聚地方共識，更連結中興大學配合拆除原有校園圍牆，改以造型座椅擴展在地休閒空間，創造大面積綠意空間，為興大周邊帶來舒適的自然環境及豐富的人文空間，讓綠川風華再現。

另外像是柳川「水環境相關」工程，配合都市計畫拓寬河道，還地於河，橫越中區、西區、南區延伸2.4公里至三民柳橋，以防洪、水質改善、景觀為三大主軸，利用城市河畔創造更貼近自然生態的體驗，也成為新興打卡景點。

市府除持續推動柳川相關工程外，更建立柳川水文化暨環境教育館、川柳不息數位導覽平台及水文化之都套書，讓河岸治理從水安全、水環境晉升成水文化，打造兼顧城市綠帶與人文的休憩空間，創造多元化的水岸綠帶，形成台中市的生活及觀光核心。

經整治後的柳川，景觀優美。
經整治後的柳川，景觀優美。

值得一提的是，市府透過「公民參與」，與東海大學合作「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」。自源頭進行全量截流淨化，進行周遭生態環境改善與營造，特別協調並鼓勵上游的東海別墅商圈餐廳裝設油脂截留器，並建設礫間淨化設施，廢污水全量截流，以打造日處理量達1萬噸的水處理設施，讓水資源得以永續經營，獲NGO團體頒發「金蘋果獎」等13項獎項殊榮。

「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」中，東海大學成立執行團隊、生態調查小組、校園美綠化指導小組，與市府共同規劃東大溪畔森林生態復育計畫，並由各系所、學生會、學生議會、NGO舉辦多場工作坊，結合水文化與教育、生活環境，為台中在地的「水文化新生活」極佳典範。

《漾台中》2022年12月號NO.22
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