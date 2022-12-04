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只要2分鐘 中彰生活圈更近了 大肚和美橋動工

聯合新聞網／ 漾台中
大肚和美橋跨越中彰縣市界烏溪，完工後往返2地只需2分鐘。（圖為模擬示意圖）
大肚和美橋跨越中彰縣市界烏溪，完工後往返2地只需2分鐘。（圖為模擬示意圖）

【撰文｜王郁燕、圖片提供｜台中市政府建設局】

連接台中、彰化兩地生活圈的「大肚和美橋」，於今年10月動工，這座橋梁讓當地居民引頸期盼10多年，也是近年中部跨域最長、耗資最高的重大橋梁工程。

台中大肚和彰化和美的東西向路網，因天然屏障烏溪阻隔，往返兩地須往南繞行台1線大肚橋，或往北繞行台17線中彰大橋，單趟距離超過10公里以上，而今年10月正式開工的「大肚和美橋」將大幅縮短交通距離，日後往來只需2分鐘。

大肚和美橋自台中市大肚區文昌路二段起，銜接省道台61乙線，鄰近國道1號、國道3號及和美交流道，總長約1,690公尺，建造總經費逾32億元，除中央補助外，另由台中市府與彰化縣府共同努力規劃並籌措財源，是近年規模最大也最長的橋梁工程，預計於2026年完工，未來將可快速連結省道及國道，形成高、快速公路網系統，帶動整體運輸效益。

家住大肚區的王先生表示，過去陪同太太前往彰化娘家，「明明相距不遠，但因為中間隔了烏溪、缺乏直通道路，往往要繞行至台1線的大肚橋，或台17線的中彰大橋，最少需要20至30分鐘。」他表示未來大肚和美橋開通後，往來僅需2分鐘，大幅節省交通時間。

大肚和美橋位置圖。
大肚和美橋位置圖。

大肚和美橋於去年5月、11月分別獲交通部及內政部補助，今年6月20日通過中央經費審議程序後上網招標；招標過程雖受國際原物料漲價、缺工、疫情等影響，仍在市府團隊的努力下，讓工程進度向前。

「多一座橋，就可以多繁榮一個鄉鎮。」建設局長陳大田表示，一座橋不僅連結通勤人口，更是穩固產業能量，還能帶動觀光景點人流，「多一里路，就可以多一個觀光客。」陳局長分享，大肚和美橋鄰近市定古蹟磺溪書院、大肚山萬里長城登山步道等，大肚和美橋將使大肚區與和美鎮更加繁榮、台中與彰化更緊密。

盧市長與彰化縣長王惠美出席「台中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程」開工祈福典禮。
盧市長與彰化縣長王惠美出席「台中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程」開工祈福典禮。

《漾台中》2022年12月號NO.22
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