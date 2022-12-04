在台中安居樂業 居住正義有三箭 社宅、囤房稅、租金補貼

【撰文｜林芳儀、圖片提供｜台中市政府都市發展局、迪司-幸福快門】

台中市「囤房稅」法案今年7月開始實施，徵得稅收將用於幫助青年及弱勢族群租屋補貼等；另外，市府也不斷興建社會「好宅」，讓市民能安康宜居。

為了幫助更多年輕朋友減輕「住」的負擔，市府積極建設社會住宅，並取名為「好宅」，在興建前也充分調查各區人口結構、地域環境等，使空間規劃兼顧社會服務功能。以海線地區第一棟社會住宅「梧棲三民好宅」為例，依其臨海的地理環境，規劃具冬季擋風、夏季引流機能的內庭空間；1樓設有托嬰中心及專業的長照社福團體進駐，實踐「全齡照顧」的目標。

目前台中好宅以市價5折至7折計費，並提供中低收入的弱勢家庭租金補貼，讓大家都能住得便宜、住得好。截至10月為止，累計興辦戶數共為7,146戶，年輕人居住率更是六都第一。

此外，市府亦辦理如容積獎勵、都市計畫變更回饋等機制，鼓勵民間單位共同推動社宅，善盡社會責任。如「南屯精科樂活好宅」即是設定土地標售條件下分回的土地；「南屯區建功1號好宅」亦為民間資源回饋興建的案例。

盧市長表示，實施囤房稅就是實現居住正義。藉由囤房稅政策抑制房產炒作、降低空屋率，讓更多年輕人能有所居，找回生活的安全感與歸屬感。

市府於今年7月實施「囤房稅」法案，向持有台中市非自住住家用房屋，按差別稅率課徵房屋稅。4戶以下每戶2.4％，5戶以上每戶3.6％，預估全年稅收可增加3.8億元，將專款專用，作為青年、弱勢族群的首購利息補助或租屋補貼。

「孩子帶財」的俗語，正在台中市這座幸福城市發生。為了減輕年輕爸媽成家的經濟負擔，落實居住正義的第三箭即是房屋租金補貼。透過囤房稅增加的稅收，用於今年加碼推出「育兒租金補貼」，提供在台中市設有戶籍且租屋在台中市、扶養0至12歲子女的家庭申請。育有1名子女的家庭，每戶補助4,000元、2名8,000元，3名以上每戶補助1萬2,000元。有市府作後盾，讓更多年輕人放心在台中生養，成家立業不是夢

市府積極推動居住政策，讓更多人在台中安居樂業。