快訊

北市大風吹、強降雨...內湖成功路路樹壓損機車 1人遭波及送醫

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

2024 新北考古生活節

聯合新聞網／ 新北市藝遊
市集體驗攤位
市集體驗攤位

● 資料提供 / 新北市立十三行博物館

【全臺最大跨國考古盛會在八里】

「新北考古生活節」自2012年開辦以來，每年邀請國內外博物館、駐臺機構、學術單位等各專業領域單位，提供民眾考古知性學習及史前生活趣味體驗，迄今共吸引超過33萬人次參與，是臺灣重要的公眾考古盛會。

【2024年首度擴大舉辦，4~5月臺日韓一起瘋考古】

2024年以「史前動物派對」為主題，於4月1日至5月31日辦理一系列動物考古活動，包含「考古進校園」、「考古論壇」、「考古體驗」、「萬獸舞臺」及「萬獸市集」等。週週精彩，有主動出擊深入校園的考古教育、專業學術交流，更有好玩、好聽、好吃、好看的音樂表演及文創市集。今年首次串聯全臺博物館及日韓姊妹館，只要在活動期間到合作場館參觀並完成指定任務，即可獲得抽獎機會，邀全球一起「動」起來!

【4/20、21藝起變獸考古玩不完】

主活動4月20日至21日(週六、日)於新北考古公園及陽光廣場舉辦，邀集國內外超過40攤考古體驗、30攤美食文創及互動劇場表演。今年「萬獸崛起」舞臺特別邀請「以動物為名」的6組知名樂團，包含曾入圍金曲獎的「青虫aoi」、「海豚刑警」，以及獨立樂團「貓咪庫瑪拉」、「魚條 Fish Stick」、「蛙雨電氣鼠」和「狗才樂團」，前所未見的動物樂團大集合就在十三行博物館。此外，十三行博物館邀請大家在活動2日變身萌獸，裝扮成動物樣貌或參加現場藝術共創動物面具彩繪，一同在互動劇場派對中狂歡，歡迎全家大小一起來參與。

特別邀請「以動物為名」的6組知名樂團
特別邀請「以動物為名」的6組知名樂團

•04/01-05/31

•新北市立十三行博物館

(八里區博物館路200號)

•02-2619-1313#304 林先生

•www.sshm.ntpc.gov.tw

•更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》3月號刊
《新北市藝遊》3月號刊

延伸閱讀

中和老翁伴屍悲劇 新北市府：加強關懷雙老等家庭

新北檢討兒虐案 提改善收出養媒合機制等作為

新北中和母子3人乾屍案 監察院糾正新北市府

影／不滿女友變心愛上小鮮肉 新北批發商割斷情敵頸動脈喪命

相關新聞

2024 新北考古生活節

「新北考古生活節」自2012年開辦以來，每年邀請國內外博物館、駐臺機構、學術單位等各專業領域單位，提供民眾考古知性學習及史前生活趣味體驗，迄今共吸引超過33萬人次參與，是臺灣重要的公眾考古盛會。

茶山繚療

「茶山繚療」發想於五大美學廊帶的綠色山林-茶山文化，111年首度推出以整個行政區作為綠色療癒品牌。今年度為深化地域品牌形象，以「Tea Way」為主 題，強調社區社群的連結與合作、茶山的文化體驗設計和串聯，讓人潮自然流動於山城巷弄及自然環境中，找到最適合自己的茶山旅之道。

新茶潮特展La Nouvelle Vague du Thé

山中掀起新浪潮,翻湧茶的無限可能 新北市坪林茶業博物館與「不二味 - 旅人食通信」雜誌攜手合作，推出超酷的《茶浪潮》特刊,由坪林青農化身帥氣型男演繹製茶文化，拍攝一系列潮味十足的時尚大片，顛覆大眾對茶產業的傳統印象。茶博館亦特別配合專刊，於館內「草木間人文空間」策辦「新茶潮 La Nouvelle Vague du Thé」特展，以清新時尚的風格剖析包種茶的甘醇芬芳之秘，為大眾揭露新世代茶農們返鄉種茶背後不為人知的故事！

2024 新北市多元文化節

新北市匯聚來自全臺各縣市及世界各地的移入人口。廣納多元族群、落實文化平權，是新北市重要的施政目標。今年度新北市多元文化節以「舞島動起來」為主題，結合樂舞、環境及人文議題，藉由活動的舉辦，鼓勵民眾探索新北在地的多元文化，創發不同文化表達與分享的機會,促進多元文化交流與共融。

🐲《2024新北文化走春－龍在一起》🐲

2024適逢生肖龍年，今年希望市民朋友「龍」在一起，透過文化走春讓大家在新北團聚，並且延續 2023 臺灣設計展精神，將新北7間藝文場館圈在一起，邀請市民朋友來新北品味豐富的博物館及特色景點，創造新北春節「攏在一起」的回憶。新北市政府於春節期間推出龍年「文化 走春」活動，新北市博物館群及所屬藝文館舍春節假期不打烊，今年新北市政府文化局以「攏．作．伙，設計好新年」為主題，規劃三大走春活動...

《第九屆北臺八縣市藝術家聯展－無限 視界Infinite Perspective》

●資料提供 ／新北市藝文中心 「第九屆北臺八縣市藝術家聯展–無限 視界Infinite Perspective」即日起至2024 年8月14日，在北臺灣八縣市接續展出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。