2024 新北考古生活節
● 資料提供 / 新北市立十三行博物館
【全臺最大跨國考古盛會在八里】
「新北考古生活節」自2012年開辦以來，每年邀請國內外博物館、駐臺機構、學術單位等各專業領域單位，提供民眾考古知性學習及史前生活趣味體驗，迄今共吸引超過33萬人次參與，是臺灣重要的公眾考古盛會。
【2024年首度擴大舉辦，4~5月臺日韓一起瘋考古】
2024年以「史前動物派對」為主題，於4月1日至5月31日辦理一系列動物考古活動，包含「考古進校園」、「考古論壇」、「考古體驗」、「萬獸舞臺」及「萬獸市集」等。週週精彩，有主動出擊深入校園的考古教育、專業學術交流，更有好玩、好聽、好吃、好看的音樂表演及文創市集。今年首次串聯全臺博物館及日韓姊妹館，只要在活動期間到合作場館參觀並完成指定任務，即可獲得抽獎機會，邀全球一起「動」起來!
【4/20、21藝起變獸考古玩不完】
主活動4月20日至21日(週六、日)於新北考古公園及陽光廣場舉辦，邀集國內外超過40攤考古體驗、30攤美食文創及互動劇場表演。今年「萬獸崛起」舞臺特別邀請「以動物為名」的6組知名樂團，包含曾入圍金曲獎的「青虫aoi」、「海豚刑警」，以及獨立樂團「貓咪庫瑪拉」、「魚條 Fish Stick」、「蛙雨電氣鼠」和「狗才樂團」，前所未見的動物樂團大集合就在十三行博物館。此外，十三行博物館邀請大家在活動2日變身萌獸，裝扮成動物樣貌或參加現場藝術共創動物面具彩繪，一同在互動劇場派對中狂歡，歡迎全家大小一起來參與。
•04/01-05/31
•新北市立十三行博物館
(八里區博物館路200號)
•02-2619-1313#304 林先生
•www.sshm.ntpc.gov.tw
•更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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