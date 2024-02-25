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新茶潮特展La Nouvelle Vague du Thé

聯合新聞網／ 新北市藝遊
茶博館推出「新茶潮」特展
茶博館推出「新茶潮」特展

●資料提供/新北市坪林茶業博物館

山中掀起新浪潮 翻湧茶的無限可能

新北市坪林茶業博物館與「不二味 - 旅人食通信」雜誌攜手合作，推出超酷的《茶浪潮》特刊，由坪林青農化身帥氣型男演繹製茶文化，拍攝一系列潮味十足的時尚大片，顛覆大眾對茶產業的傳統印象。茶博館亦特別配合專刊，於館內「草木間人文空間」策辦「新茶潮 La Nouvelle Vague du Thé」特展，以清新時尚的風格剖析包種茶的甘醇芬芳之秘，為大眾揭露新世代茶農們返鄉種茶背後不為人知的故事！

源自於日本的「不二味 - 旅人食通信」是一本用食材認識家鄉的潮農誌，以時髦前衛的視覺形象，不受框架地展現食材多元風貌。此次該雜誌與同樣以創新為強項的茶博館合作,邀請「坪林青年茶業發展協會」新生代茶農擔綱主角，茶農們在專業妝髮改造下，搖身一變為酷帥男模，透過服裝造型象徵製茶中的茶葉形貌變化，輔以肢體動作詮釋包種茶的產製流程，並搭配詩人柏森創作的組詩，呈現出既前衛又詩意的影像美學。

坪林新生代茶農化身帥氣型男演繹製茶文化
坪林新生代茶農化身帥氣型男演繹製茶文化

此次特展期望藉由三方攜手合作，透過創新思維將茶文化結合時尚攝影、當代新詩、茶酒風味等元素，激盪出令人耳目一新的當代茶文化符碼。特展自即日起展出至4月30日止，邀請大眾一起走進幻異光影中，穿梭茶職人一生懸命的修鍊場，揭開包種茶芬芳的秘密，看見那些奮力翻動茶菁的手，如何巧妙地翻湧出一波又一波的新茶潮！

以坪林茶青為主角拍攝一系列潮味十足的影像，顛覆大眾對茶產業的傳統印象
以坪林茶青為主角拍攝一系列潮味十足的影像，顛覆大眾對茶產業的傳統印象

即日起至04/30

新北市坪林茶業博物館

(坪林區水德里水聳淒坑19-1號)

02-2665-6035#101 服務臺

www.tea.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》3月號刊
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