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2024 新北市多元文化節

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●資料提供 /新北市政府文化局

新北市匯聚來自全臺各縣市及世界各地的移入人口。廣納多元族群、落實文化平權，是新北市重要的施政目標。今年度新北市多元文化節以「舞島動起來」為主題，結合樂舞、環境及人文議題，藉由活動的舉辦，鼓勵民眾探索新北在地的多元文化，創發不同文化表達與分享的機會，促進多元文化交流與共融。

主活動日訂於113年3月30日於板橋435藝文特區舉辦，園區內有古典風格的建築及廣闊的綠草地，本次活動場域規劃於園區的前廣場，安排精采豐富的藝文表演、文化市集及講座活動等。舞臺展演邀請印度、印尼、緬甸等多元類型表演舞團，呈現風格鮮明的身體律動與節奏，藉由熱情的歌舞，帶領民眾以音樂與舞蹈探索不同的族群文化。文化市集匯聚多元地域的美食與民俗手作藝品，透過飲食與生活物件，認識不同文化的生活型態。講座以音樂舞蹈為主題，邀請多元文化背景的講者，與民眾分享趣談與故事。歡迎市民朋友前來與各族群的朋友交流互動，打開身體感知，在愉快的樂舞氛圍中體驗多元的文化樣貌。

系列活動規劃多元文化主題小旅行，以定點走讀企劃，結合樂舞體驗互動，由專業領路人帶領，一起探索多元民族的樂舞文化，讓身體感官躍動起來。此外，活動期間文化局暨所屬館舍也響應辦理多元文化相關系列活動，包括文化特展、主題書展及體驗活動等等，相關資訊刊登於文化局官網，歡迎持續關注本活動最新訊息。

03/20-04/27

新北市政府文化局

(板橋區中山路1段161號28樓)

02-2960-3456#4640

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》3月號刊
《新北市藝遊》3月號刊

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