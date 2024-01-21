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🐲《2024新北文化走春－龍在一起》🐲

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●資料提供 ／新北市政府文化局

2024適逢生肖龍年，今年希望市民朋友「龍」在一起，透過文化走春讓大家在新北團聚，並且延續 2023 臺灣設計展精神，將新北7間藝文場館圈在一起，邀請市民朋友來新北品味豐富的博物館及特色景點，創造新北春節「攏在一起」的回憶。新北市政府於春節期間推出龍年「文化 走春」活動，新北市博物館群及所屬藝文館舍春節假期不打烊，今年新北市政府文化局以「攏．作．伙，設計好新年」為主題，規劃三大走春活動：

好運吉祥「龍」總來：

邀請知名設計師以龍年元素設計限量精緻紅包袋，民眾只要在2月上旬至博物館參加指定活動，通關後即可索取，數量有限只送不賣。

「龍」光煥發過好年：

新北市文化局號召市民朋友到各館舍走春，打造春節期間限定的「龍在一起」走 春巴士，將時下流行拍貼機結合巡迴巴士，民眾可在巴士停駐各館時，前往使用拍貼機捕捉與親朋好友出遊的幸福。每間館舍 皆配有專屬圖框及拍照道具，參加活動的民眾象徵在新的一年都可以圈住滿滿的龍年好福氣。

欣欣向「龍」走春趣：

各館舍自年前開始就安排一連串應景活動，譬如過年少不了新春揮毫及春聯，以 及各種表演活動、手作 DIY，還有各館舍提供的限量年節好禮，歡迎民眾走過路過 不要錯過，想要的想玩的攏總帶回家。

·01/27-02/24

·新北市立各博物館及藝文場館

·02-2960-3456#4493 郭先生

· www.culture.ntpc.gov.tw

·更多活動詳情請上各館官網或電洽查詢

新北市藝遊1、2月號刊
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