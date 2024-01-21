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《第九屆北臺八縣市藝術家聯展－無限 視界Infinite Perspective》

聯合新聞網／ 新北市藝遊
《第九屆北臺八縣市藝術家聯展－無限 視界Infinite Perspective》
《第九屆北臺八縣市藝術家聯展－無限 視界Infinite Perspective》

●資料提供 ／新北市藝文中心

「第九屆北臺八縣市藝術家聯展–無限 視界Infinite Perspective」即日起至2024 年8月14日，在北臺灣八縣市接續展出，此次展覽聚集胡達華、耿傑生、李錦財、謝在棋等16位藝術家，由輔仁大學應用美術系余佳穎擔任策展人，以大眾生活可見的日常為主題，規劃「人」、「人與動物」、「動物」、「環境」、「人與環境」、「感受的具象化」6大子題，盼展現各縣市藝術家多元且無限的藝術視野，引導觀眾從多角度感受藝術家對外界的感知。本次亦於展場設置色塊創作集章區，讓每位觀眾用自己獨特的視角自由創造出自己的主視覺，希望讓各年齡層的觀眾都能在參與展覽的過程中，學習和感受藝術的魅力，此外，聯展更將展覽空間定義為交流平台，安排一系列藝術沙龍論壇論壇，讓參與者、藝術家及策展人進行三方交流。1/14〔日〕10:30-11:30 將於新北市藝文中心舉辦【無限視界】北臺八聯展-藝術沙龍論壇II《回歸自我感知的輪廓追求》，以沙龍對話的形式，邀請策展人余佳穎老師與藝術家耿傑生對談如何用藝術媒材，探索人與物之間的關係。

新北市展出日期將持續至1月17日，下一站將至桃園市展出，而代表桃園展出的李錦財、謝在棋兩位藝術家，在繪畫材料上都有著特別且出色的研究。有著膠彩色 彩煉金術士之稱李錦財，專精於膠彩藝術，不但發展出多達兩千多種色階的膠彩顏料，更研究出了不用畫筆就能創作出作品的膠彩畫法。而謝在棋擅長以抒情為題，作品在充滿溫暖的色塊下顯現愛情、親情等生活中的感情動。

·即日起至01/17

·新北市藝文中心（ 板橋區莊敬路 62 號）

·02-2253-4417#122 服務臺

· www.artcenter.ntpc.gov.tw

·更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊1、2月號刊
新北市藝遊1、2月號刊

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