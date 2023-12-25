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三鶯社區共創計畫—「ART Camping：出發！我們和藝術在大地探險！」

聯合新聞網／ 新北市藝遊

三鶯社區共創計畫―「ART Camping：出發！我們和藝術在大地探險！」從在地出發，以新美館周邊的自然環境為起點，延伸至三鶯地區的自然資源，期待深化藝術與自然的連結。

透過環境觀察與群體創作，呈現出每個人的獨特思維，以及地方生活的真實面貌，另外引用日本建築學者延藤安弘的觀點：「以藝術作為結節力(Action-Oriented Planning) 」提出「會所」是結點的培育空間（heart），新美館正是這樣的角色，透過藝術在這裡不僅是社區陪伴，更進一步與在地緊密結合，創造一種共生、共學、共創的「夥伴關係」。

計畫邀請三鶯社區大學及成福國小的兩位講師林美惠、謝基煌及藝術家賴怡璋、葉雨涵，藉由共創及共學的方式與在地民眾一起完成創作，包含自然生態的導覽課程，並帶領觀眾走訪孫龍步道及三峽清水祖師廟等地，深度認識在地的動植物生態，而後將採集的植物乾燥後進行再次創作或使用觀察到的鳥類進行臨摹，並將圖畫製作成逐格動畫，最後將成果透過展覽呈現在藝術街坊展區展出。

· 即日起至 2024/01/09

· 新北市美術館（鶯歌區館前路300號）

· 02-2679-6088 服務臺

· www.ntcart.museum

· 更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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