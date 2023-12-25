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桑塔熊邀請好友甜蜜派對 歡樂溫馨氛圍遍佈耶誕城

聯合新聞網／ 新北市藝遊
2023新北歡樂耶誕城
2023新北歡樂耶誕城

【新北市訊】迎來第13年的「2023 新北歡樂耶誕城」，將從11/17〔五〕起，連續46天點亮新北。今年由桑塔熊與他的好友們蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍邀請大家一起參加耶誕城甜蜜派對。

分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海！更特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，浪漫氛圍佈滿整個新北市！

新北歡樂耶誕城市集
新北歡樂耶誕城市集

今(27)新北市政府觀光旅遊局結合德國經濟辦事處、文化局、經濟發展局、教育局、環保局、民政局、體育處、農業局及動物保護防疫處舉辦啟動記者會。現場由桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍共同揭曉「2023 新北歡樂耶誕城」系列活動資訊及周邊主題燈區裝置及絕美光廊燈飾，包含市民廣場【耶誕甜蜜派對 Sweet Xmas Party】燈區，巨型禮物盒造景「巧克鼠歡樂頌」以及童趣歡樂的「桑塔熊 FUN 樂園」；站前廣場【甜點小鎮 Sweets Town】燈區，翻糖馬卡龍以及奇幻甜點造型裝置藝術;萬坪公園【白爛貓的甜蜜耶誕派對 LAN LAN CAT Sweet XmasParty】燈區，歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置；府中廣場【薑餅樂園 GingerbreadWorld】燈區，全台唯一巨型薑餅人，營造獨特冬日耶誕世界。還有「白爛貓的 29 個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城！

此外，每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及 Sweet World 邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視 3D 投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。

新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11/17〔五〕首登場，接著 11/18〔六〕至 11/19〔日〕舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於 12/9〔六〕至 12/10〔日〕開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12/15〔五〕至 12/17〔日〕盛大登場！更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客。

· 新聞資料雲端連結：

https://reurl.cc/E1moRn

· 新北市歡樂耶誕城官方網頁：

http://christmasland.ntpc.gov.tw

·「新北市觀光旅遊網」網站：

https://tour.ntpc.gov.tw

· 新北旅客 Facebook 粉絲團：

http://www.facebook.com/ntctour

即日起至 2024/01/01

· 新北市市民廣場、板橋車站站前廣場

萬坪公園、府中廣場

· 02-2960-3456#4072 高股長

· www.christmasland.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年12月號刊
2023年12月號刊

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