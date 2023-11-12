2023 移地行動—「游人如織」 NTCAM On the Move— Interweaving Travelers

●資料提供 ／新北市美術館

新北市美術館於 2022 年發起「移地行動 NTCAM On the Move」作為開館前的前導計畫，透過實體的移動與串連或觀念上的詮釋，帶給觀者全新的藝術視野。 2023 年繼之策畫推出「游人如織」一展，以重新審視人類和物質流動的狀態，呈現出另一種視角來觀看人們於旅行中遭遇的景觀。這塊如同網絡般的織物，過去三年由於疫情的影響，曾經停止編織，變得鬆散、變薄。然而，當人們再次沉浸在當前的移動潮流中時，「游人如織」試圖擴展探索全球流動狀態的相互關聯性和複雜性。展名援引成語靈感，寓意無數遊客如紡織圖案般的形象，邀請 11 組藝術家包含李傑(香港)、潘濤阮(Thao Nguyen Phan/越南)、于一蘭(馬來西亞)、古爾努爾·穆卡扎諾娃(Gulnur Mukazhanova/ 哈薩克)、加藤翼(Kato Tsubasa/ 日本)、楊圓圓(中國)、陳侑汝(臺灣)x 區秀詒(馬來西亞)以及臺灣的黃海欣、張紋萱、謝牧岐、鄭桑溪等，進行一趟「誤配」(misdelivery)之旅，以不同的個體和物質串連形成了一個跨越整個世界的網絡。展覽以新美館藝術街坊 11 個空間交織展開，通過展示的藝術作品，循著權力與資本所打造的路徑來到他處，幽微地將私人的慾望轉化成公共空間，並細緻地的展開「移動」此一行為，從移動的動機、路線規劃、所見所聞、遭遇他者，重新提取「游人」的能動性，循沿另類移動路徑的探索進行更廣泛的討論。更多活動訊息請至新北市美術館官方網站與粉絲專頁查詢。

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11/10-2024/03/03

新北市美術館 （ 鶯歌區館前路 300 號 ）

02-2959-6020#108 洪小姐

www.ntcart.museum

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