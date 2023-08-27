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2023 台灣設計展Taiwan Design Expo

聯合新聞網／ 新北市藝遊

展期17天！ 10月06日(五)至10月22日(日) 2023台灣設計展盛大登場！

今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區周邊藝文空間，藉由美術館新地標為核心,透過設計結合在地能量,呈現群力共築的設計精神，將設計能量擴散至全市29個行政區。至10月6日起於新北盛大展開，展期17天，歡迎大家前往參觀。

展覽主題以「O起來」(唸：圈起來)為核心概念，以「O」作為這座城市的核心意象。「O」蘊含「環」的概念，是形容詞，也是動詞;是新北環狀的城市樣貌、是串聯城市各個節點的環型高架道路，也是運將操控方向盤的架勢(khut-s)，是廠房中不斷輪轉的軸心。

透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題開展出新北不同型態與意涵的「O」。藉由設計的梳理與深入在地，發掘百工百業潛藏的量能，重新構這座城市的樣貌,呈現新北市一種在腳踏實地中不斷超越自我的態度，從小事到大市，呈現孕育新北運轉的內在動能。

主視覺由知名團隊「式UraCombos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊思考若新北代表“眾人之城”，那將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的MIXTAPE·為了呈現新北這張混音專輯並呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如專輯唱片般的細碎反光，細膩的以大量文字呈現新北的自然生態、人文風貌、百工百業，是以眾人之聲構成的交響樂章。

色彩規劃則以“新北五條美學廊”帶代表色所組成，包括:鶯歌器所在的紅色、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠、城市探索的灰，以無單一的代表色、無畫面中心的構圖，呈現出新北市沒有限制、多元共融的城市特色。

新北市政府文化局表示「三文創整合計畫」為近年新北市重要的發展計畫，將新北市美術館作為核心，以城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值及品牌活動建構五大面向，希冀打造三鶯地區成為北臺灣最重要的藝術重鎮。

多元共融是新北城市重要的精神，全齡化的藝術與文化活動參與，則是體現此精神的最佳方式;繼4月美術館園區開放後、7月舉辦的新北城市藝術節、及10月將登的台灣設計展，希望透過設計能量呈現新北市以文化治理思維，發展新北城市美學及城市建設，使新北市成為未來城市的典範。

►活動時間｜10/06(五)-10/22(日)

►主展區地點｜新北市美術館 New Taipei City Art Museum、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心

►衛星展區地點｜新北捷運環狀線

►響應展區地點｜新北29行政區

►詳情網址｜www.designexpo.org.tw

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁查詢

資料提供：新北市政府文化局

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