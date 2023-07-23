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2023新北南島文化節

聯合新聞網／ 新北市藝遊
2023新北南島文化節
2023新北南島文化節

南島語系是世界上分布範圍最廣的，分佈範圍東至復活節島，西迄馬達加斯加，南達紐西蘭，最北為臺灣。由於分佈廣泛，南島語族也擁有多元的文化內涵，舉凡食、衣、住、行、禮、樂等生活面向，都成為人類學探索的焦點，而「禮儀」是文化中最深層的一面。

人們自古以來即透過「禮儀」表達彼此的關係、進入生命不同的階段，或是與祖先、神靈溝通。2023年適逢十三行博物館開館20周年，邁入20歲又象徵進入成年的階段，在南島文化中則需要通過各種儀式及考驗才能代表真正的成年。

讓民眾體驗南島的儀式活動
讓民眾體驗南島的儀式活動

為推廣臺灣南島文化，新北市立十三行博物館特別於今年7/29、7/30推出「2023新北南島文化節」，以「南島有禮」為主題，讓民眾體驗南島的儀式活動、認識儀式用品，並以「成年禮」為核心，呈現南島文化中最精髓的部分。

活動以跨區域交流的形式，推出樂舞表演、技藝體驗、文創市集與美食饗宴等活動，安排了40攤以上文創及美食市集、6種主題闖關活動、20場樂舞表演以及1檔文化特展。

2023新北南島文化節 活動資訊

◆活動日期｜112.07.29(六) - 112.07.30(日)

◆活動地點｜十三行博物館(新北市八里區博物館路200號)、陽光廣場

◆https://www.sshm.ntpc.gov.tw/

◆更多活動詳情請上官網查詢

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