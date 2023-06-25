2023新北南島文化節
南島語系是世界上分佈範圍最廣的語系，東至復活節島，西迄馬達加斯加，南達紐西蘭，最北為臺灣。由於分佈廣泛，南島語族也擁有多元的文化內涵，舉凡食、衣、住、行、禮、樂等生活面向，都成為人類學探索的焦點，而「禮儀」是文化中最深層的一面。
人們自古以來即透過「禮儀」表達彼此的關係、進入生命不同的階段，或是與祖先、神靈溝通。2023年適逢十三行博物館開館20周年，邁入20歲又象徵進入成年的階段，在南島文化中則需要通過各種儀式及考驗才能代表真正的成年。
為推廣南島禮儀文化，新北市立十三行博物館以「南島有禮」為主題，讓民眾體驗南島的儀式活動、認識儀式用品，並以「成年禮」為核心，呈現南島文化中最精髓的部分。活動以跨區域交流的形式，推出樂舞表演、技藝體驗、文創市集與美食饗宴等四大主題，共計40個攤位、20場表演。活動時間自下午3時至晚間8時，並提供免費接駁專車服務，邀請您前來體驗熱情奔放、獨具特色的南島風情與認識南島禮儀文化。
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