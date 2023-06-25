2023新北南島文化節

南島語系是世界上分佈範圍最廣的語系，東至復活節島，西迄馬達加斯加，南達紐西蘭，最北為臺灣。由於分佈廣泛，南島語族也擁有多元的文化內涵，舉凡食、衣、住、行、禮、樂等生活面向，都成為人類學探索的焦點，而「禮儀」是文化中最深層的一面。

人們自古以來即透過「禮儀」表達彼此的關係、進入生命不同的階段，或是與祖先、神靈溝通。2023年適逢十三行博物館開館20周年，邁入20歲又象徵進入成年的階段，在南島文化中則需要通過各種儀式及考驗才能代表真正的成年。