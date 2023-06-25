「新生地」—2023 新北城市藝術節

新北市政府文化局首次舉辦的《2023新北城市藝術節》，以「新生地 NEW ART LAND」為題，從新北美學廊帶三鶯地區出發，以在地深厚的歷史、產業與文化底蘊，象徵著從產業邁向美學的新生之地。

《2023新北城市藝術節》串聯新北市美術館及陶博館陶瓷兩大園區，於6月30日至7月17日展開為期17天的藝術慶典，集結超過40組的國內外藝術家及表演團隊，精采內容包含由朱宗慶打擊樂團領軍的跨界開幕秀演出、13件共創式視覺藝術作品、92場多元型態表演活動，及35場特設活動。

開幕限定秀 朱宗慶打擊樂團領軍跨界演出

第一個週末（7月1日、7月2日）開幕限定演出，由朱宗慶打擊樂團領軍，結合安娜琪舞蹈劇場，以及國內外頂尖設計製作群，融合傳統與當代擊樂、舞蹈、雷射聲光與煙火的跨域演出，帶來全新節目《響動新生地》，展現鶯歌當地的文化、歷史與人文魅力，為《新北藝術節》開啟序幕。

朱宗慶打擊樂團領軍跨界演出

共創式地景 13組戶外大型視覺藝術

視覺藝術作品《島嶼》

活動展區內共計呈現13件戶外大型地景視覺藝術作品，邀請國內外藝術家進行創作，作品聚焦於變遷、轉換、信仰、族群與生命等議題，並以「共創式視覺藝術」為一大特色，參與者可於互動中，與藝術家共同進行創作，如美籍建築師亞歷克斯·施韋德（Alex Schweder）及藝術家沃德·雪萊（Ward Shelley）帶來的表演式建築作品〈島嶼〉（Islands）。觀眾與藝術家在展期中，將於作品上共同生活、共創作品，一同走進這塊新生之地。

視覺藝術作品《平行藝境》

嶄新體驗 92場多元型態表演活動

Slackline Formosa 帶來走繩表演

展期間三個週末將由28組表演團隊帶來92場表演作品，表演形式融合新北前衛、實驗、獨立的特色，街舞、走繩、跑酷及流動式演出等多元表演型式，如Slackline Formosa 以高空跨距走繩演出〈走入新生地〉，用創新獨特的表演形式，遊走於新地景之間；Fun Action的跑酷表演者，將順應地形，穿梭在建築之間；Sexy Dancer Family、街頭作品實驗室等團隊，於視覺藝術作品周圍腹地帶來游擊式的演出，帶來新的觀看經驗。

Fun Action的跑酷表演者

新北風特設活動 市集X遊程X導覽

除了視覺作品及表演活動外，藝術節期間規劃了35場特設活動，包含：市集、遊程及導覽等。連續三週末在美術館園區有「新北風市集」，集結數百攤特色餐食、文創設計商家，打造期間限定風格體驗。此外，展區內還有各式導覽活動，帶領民眾深入參與。而鶯歌陶瓷博物館也響應新北城市藝術節，於陶瓷藝術園區，同步連續舉辦3個週末的特設活動，還有各式主題市集、街藝表演及特色遊程，同時精采可期。 市集匯聚35組文創品牌共同參與

陶博館各式特設活動 同步登場

陶博館首週活動「陶市集」，集結35組文創品牌參與，涵蓋陶瓷、工藝、手作、及超人氣特色餐飲胖卡車。週末則推出不同展演活動，由適合親子同樂的「蘋果劇團」，及獲選2023英國愛丁堡藝穗節臺灣演出團隊的「0471特技肢體劇場」帶來精采演出。草地音樂會則邀集入圍2023金曲獎年度歌曲的安溥、療癒創作雙人組合南西肯恩及民謠雙男聲樂團Theseus忒修斯等接力演唱。還有馬戲特技、音樂演出、舞蹈戲劇不同類型的36場街頭藝人演出，適合親子同樂。

此外，陶瓷藝術園區內還將搭設草地吧臺，邀請曾受邀至美國環球影城開設茶飲調製品牌的調茶師茶斯特Chester Liao，結合三峽特色茶種，示範調製夏季茶飲，帶領民眾體驗三峽茶文化的奧妙。活動期間，還推出3場限定遊程，包含「沖一杯療瘉時光」邀請達人分享手沖咖啡與品評的奧義，及手捏陶咖啡杯DIY；「茶山探索行」邀民眾暢遊三峽茶山，動手體驗製茶流程，搭配三峽老街、祖師廟的導覽，盡覽三峽的人文與自然風貌；「苔球舒心操」邀請植物講師，帶領民眾創造生氣盎然的療癒小物。當然，館方精心策劃的「黑華白光」特展，同樣不能錯過！

在地店家響應 提供多款好康優惠

為響應新北城市藝術節，活動期間，鶯歌在地店家也推出各式優惠活動。在鶯歌老街，至11家特約店家消費即享不等優惠，不限消費金額及次數，再獲得【加碼抽獎券】乙張，限量活動專屬好禮等你帶回家。在鶯歌美食廣場，則將推出消費滿百9折優惠活動，部分店家更推出Google五星評論享58折優惠商品，並於7月1日、7月2日延長營業時間至晚間9點半，幫大家填飽肚子，為活動行程劃下完美的句點。