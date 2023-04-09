KICK OFF！新北市美術館園區開放

新北市美術館（簡稱新美館）坐落於鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，以「全民美術館」為核心出發，關注全市藝文發展，致力串聯藝術與生活，實踐美術館作為全民學習及社會連結的重要使命。未來將聚焦20世紀以來現、當代藝術與視覺文化，進行典藏、研究、展演、教育及公眾服務，積極與國際機構結盟，落實藝術的實踐與交流。

目前新美館尚在興建、籌備中，為讓社會大眾認識美術館，4月15日起將階段性先行開放第一期戶外園區及部分空間，同時邀集策展人及創作者以「參與及共創」為題，常態性策辦創作者進駐及展演計畫，為日後開館暖身

常態性展演計畫

此次創作者進駐及展演計畫，於藝術街坊邀請多組跨域創作者進駐，推出「做圓」計畫，以新北市特色為題，與市民朋友共創交流，匯聚為另一種新型態的藝術聚落；在圓頂藝術空間，則有「新朋友」沉浸式科技互動展，邀請親子觀眾一起來培養容器幻獸。

此外，美術館園區除既有三鶯之心藝術特區戶外作品之外，新設置的公共藝術作品，也將於園區開放時同步曝光。

開園限定活動

配合園區對外開放，自4月15日起連續三週假日，將辦理開園限定系列特別活動，包含音樂、派對、野餐、市集等，讓社會大眾親近這座結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區，邀請大家一起來成為新美館的新朋友！

遇見新美 Hello, NTCAM─ 第1週活動，在 4月15、16日舉辦，以「多元跨界」打造全民參與的草地音樂派對，邀請彭佳慧、許富凱、家家、白安、旺福、新北市交響樂團等帶來精采跨界演出，同時邀請數十家特色市集攤位進駐，現場還有機會獲得限量開園小物，讓我們在新美遇見，遇見新美！

草原曼波 Mambo Vibes─第2週活動，在4月22、23日舉辦，以園區作品大揭密為題，邀請專家帶路，一起探索園區內多件精采作品，包含藝術家李再鈐、曲德義、周代焌、回看工作室、許雁婷、楊雨樵、林舜龍、吳建福、鞏文宜、施宣宇等共9組藝術作品及裝置，在午後伴著輕快的節奏，踏上美術館園區公共藝術的漫遊之旅。

太陽餐桌 Sun Table─第3週活動，在4月29、30日舉辦，以全民聚會為核心，延伸為多樣化的行動方案，包含太陽舞臺、大地藝廊、共創共食的營養補給站及地球友善直送的餐食類市集，透過土地自然的體驗、共享自造的行動集合，凝聚為新美館大型共創行為地景，邀請觀眾在太陽下共食、學習，重新加入地球感知大地。

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．04/15-04/30

．新北市美術館第一期戶外園區 （鶯歌區館前路300 號）

．02-2959-6020 服務臺

．2023kickoff.ntcart.museum

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