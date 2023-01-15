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感動兔︱陶博特展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
學生們用家鄉的色彩繪出專屬自己的感動兔。
學生們用家鄉的色彩繪出專屬自己的感動兔。

●資料提供／新北市立鶯歌陶瓷博物館

　　2023年時序兔年，新北市立鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會共同合作，匯集學生經由在地觀察，再以色彩表達對家鄉認識與認同的感受所完成的陶瓷彩繪創作。

　　此次特展總計發表195個家鄉文化色彩，涵蓋北臺灣39所學校逾千件兔造型陶瓷彩繪作品，呈現各校多元的色彩觀察及豐沛的創作能量，並同步展出藝術家莊普、簡學義、王士俊、林懷民、黃文暉、蕭筑方所創作之兔年彩繪藝術作品，期盼朋友們在新的一年可以戰勝困境，大膽前行！

　　兔年彩繪創作的原型來自藝術家莊普創作「感動兔」造型，以《愛麗絲夢遊仙境》的長耳兔為造型靈感，將幾何圓柱作為魔術高帽，彷彿即將變出天真可愛又活蹦亂跳的兔兒。

　　經由北臺灣各地學生的觀察與感受，將家鄉亮點色彩淋漓揮灑，包括：鶯歌在地特色植物山芙蓉的「芙蓉粉」與在地產業安達窯的「青瓷青」、三峽天芳茶園的「茶葉綠」與鹿角濕地生態的「荷花粉」、新莊响仁和鐘鼓廠「鼓皮褐」與日日用打鐵店的「鋤頭灰」、泰山歷史建築得慶居「磚牆橘」、板橋歷史古蹟林本源園邸的「窗格藍」、樹林在地信仰中心福德宮的「虎爺橘」、汐止在地美食的「紅龜粿紅」等等，歡迎全家大小、好友結伴到鶯歌陶瓷博物館，欣賞國家未來主人翁嶄新發掘的在地特色與顏色吧！

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．01/19-04/16

．新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

．02-8677-2727#831、832服務臺

．www.ceramics.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

2023年《新北市藝遊》1-2月號
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