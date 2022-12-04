光映淡水─跟著萌喵遊古蹟

●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

全臺貓奴準備好了喵？虎年尾聲，在淡水海關碼頭，新北市立淡水古蹟博物館特別推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的地形特色，並以貓科動物作為號召，訂定主題為「貓」，將古蹟結合動物，讓文化資產更容易親近，古蹟萌獸打卡點就在這！

去年首次推出的「光映淡水」活動吸引超過7萬人次參加，最特別的是淡水海關碼頭洋樓2樓窗戶上的耶誕裝置《屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿》，幽默爆笑的設計立刻成為IG超夯打卡點，還登上新聞媒體頭版頭條，已成為品牌活動的亮點之一。

今年則是把洋樓化身為貓咪最愛的紙箱，擠在古蹟裡的巨貓做著各種不可思議的動作，忠實呈現「液體」貓咪的魔幻身形，軟萌到不行。而且為了讓大家更容易互動拍照，1樓窗臺也有摸得到的耶誕貓，直接實現大家撸貓的願望。

另外，淡水海關碼頭加碼推出全臺貓主子稀奇古怪的照片及貓咪冷知識大全的展覽，加上園區內的各種貓咪燈飾與光影廊道，絕對讓貓奴流連忘返，捨不得離開。

除了古蹟巨貓吸眼球外，每個週末，淡水海關碼頭還有貓咪市集、躲貓貓闖關遊戲、樂團演出、跨年派對等精采活動，更首次辦理搭渡輪賞煙火的Dress Code Party扮裝舞會，讓喜歡煙火的朋友們在淡水河上欣賞淡江大橋跨河煙火秀，一年僅此一檔，千萬不可錯過。

◇ ◇ ◇ ◇

12/17-2023/01/02

‧ 新北市立淡水古蹟博物館（淡水區中正路259號）

‧ 02-2623-1001服務臺

‧ www.tshs.ntpc.gov.tw

‧ FB 淡水古蹟博物館

‧ IG 淡水古蹟博物館

‧ 更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁、Instagram或電洽查詢