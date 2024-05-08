五專展翅計畫每月補助6千起 累積近7千學生受惠

教育部於106學年度開始試辦的「五專展翅計畫」，專4、專5由企業提供每月至少新台幣6000元的獎學金或津貼，政府補助學雜費，累積至今已有近7000名學生受惠。

五專展翅計畫是藉由企業、政府合作提供經費，減輕就學負擔，畢業後直接就業，也讓業界獲得需要的人力資源。教育部今天發布新聞稿指出，這項計畫自106年試辦，至今已邁入第7年，累積已有6867名學生受惠。

依照規定，參與計畫的學生在專4、專5期間，由企業提供在學期間每月至少6000元的生活獎學金（護理科每月至少1萬元），實習期間則是給予基本工資以上的實習津貼。教育部提供相對應的學雜費全免補助，企業贊助2年，教育部就補助2年學雜費。

樹人醫護管理專科學校護理科學生邱子函在學期間須在校內工讀，晚上、假日還要額外打工，才能減輕母親的經濟負擔。進到實習階段，因地點不固定且課業繁重，原本的工讀難以維持，好在參與了展翅計畫，讓她能專心求學，也不用擔心畢業找不到工作，直接進入醫院服務，給她很大的安定感。

敏惠醫護管理專科學校護理科學生王茂恩表示，展翅計畫讓他提前進入醫院實習，臨床導師親自指導知識和技術，讓他提前了解醫院的運作模式和環境，也對未來的工作有更清晰的認識。

教育部邀請更多企業一同投入展翅計畫，共同培育人才。113年持續透過成果案例影片及宣導說明會，邀請已參與計畫的學生、企業及學校，共同分享參與計畫的心得。相關資訊可參考「五專展翅計畫」網站。