快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

五專展翅計畫每月補助6千起 累積近7千學生受惠

中央社／ 台北8日電

教育部於106學年度開始試辦的「五專展翅計畫」，專4、專5由企業提供每月至少新台幣6000元的獎學金或津貼，政府補助學雜費，累積至今已有近7000名學生受惠。

五專展翅計畫是藉由企業、政府合作提供經費，減輕就學負擔，畢業後直接就業，也讓業界獲得需要的人力資源。教育部今天發布新聞稿指出，這項計畫自106年試辦，至今已邁入第7年，累積已有6867名學生受惠。

依照規定，參與計畫的學生在專4、專5期間，由企業提供在學期間每月至少6000元的生活獎學金（護理科每月至少1萬元），實習期間則是給予基本工資以上的實習津貼。教育部提供相對應的學雜費全免補助，企業贊助2年，教育部就補助2年學雜費。

樹人醫護管理專科學校護理科學生邱子函在學期間須在校內工讀，晚上、假日還要額外打工，才能減輕母親的經濟負擔。進到實習階段，因地點不固定且課業繁重，原本的工讀難以維持，好在參與了展翅計畫，讓她能專心求學，也不用擔心畢業找不到工作，直接進入醫院服務，給她很大的安定感。

敏惠醫護管理專科學校護理科學生王茂恩表示，展翅計畫讓他提前進入醫院實習，臨床導師親自指導知識和技術，讓他提前了解醫院的運作模式和環境，也對未來的工作有更清晰的認識。

教育部邀請更多企業一同投入展翅計畫，共同培育人才。113年持續透過成果案例影片及宣導說明會，邀請已參與計畫的學生、企業及學校，共同分享參與計畫的心得。相關資訊可參考「五專展翅計畫」網站。

實習 教育部

延伸閱讀

我方遭疑未能善待陸生 教育部：在台就學滿意度逾7成

4私中昔因財務問題遭列專輔 公東高工、宏仁高中獲逾6千萬捐資

教育部二度訪查、邀專家給建議 台東公東高工免除專輔

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

相關新聞

朝陽科大國際周像大家庭 外籍生疫後回升到1千人

朝陽科技大學昨天起一連3天舉辦「國際文化周」活動，校長鄭道明說，該校過去10年致力邁向國際，疫情期間，校內外籍生僅剩6百...

落實環保精神 北科大學生發想科技金爐入選設計獎

為落實環保精神，北科大工設系學生團隊設計「SOLU居家科技金爐」，以燈光與水氧機模擬燒金紙的情境，保留傳統祭祀儀式感，作...

不退場了！公東高工募逾4千萬捐款度難關 校長：1年多來真的很拚

創校67年的公東高工被視為國內「木工的搖籃」，因財務困難，去年被教育部列入專案輔導學校，限期2年改善。公東困境曝光後，校...

教育部二度訪查、邀專家給建議 台東公東高工免除專輔

教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，本次會議解除台東縣育仁高中、公東高工，嘉義市興華高中、...

就要學生安心讀書！ 這間科大獎助學金逾1.44億「私立科大第一」

南台科大今天公告，今年將支出獎助學金1億4400多萬元，其中獎學金8700多萬、助學金超過5600萬元。校方表示，...

跟上科技潮流 台灣戲曲學院67年校慶AI白雪公主迎賓

國立台灣戲曲學院今天舉辦創校67周年校慶，以「歡慶戲曲，薪火永續傳承」為主題，校方除了規劃傳統戲曲、雜技、特技等演出，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。