大學前未踏出國門 技職生勇闖美國實習朝機電整合發展

技專校院招生專業化總辦公室規劃技職特色人物系列，明志科技大學機械系工程系四年級學生彭賢琳，讀大學前從未出過國，但大一立下出國實習目標，大三圓夢赴美國實習，不只英文能力大幅提升，也立定志向未來將繼續朝機電整合領域發展。

技職教育致力培育產業高階製造人才，就讀明志科技大學機械系工程系四年級的彭賢琳，大一就立下出國實習的目標，為此努力不懈提升外語，大三成功赴美製造業實習，開拓國際視野。

第一次出國就得在全英語環境進行專業職場溝通，彭賢琳說，語言不熟悉加上實習工廠內又吵雜，一開始和同事溝通得交雜肢體語言和翻譯軟體。

然而，彭賢琳挑戰自我，強迫自己到紐約生活，跳脫下班後和台灣同學相處的舒適圈，陌生環境突然讓語言能力開竅了，回到實習場域後不僅可以自然和同事溝通，團隊分工合作也更加順利。

技專招生總辦指出，在美實習期間，彭賢琳主要職務為協助工程師保養生產機台，包括準備及操作車床、銑床，零件維修組裝，以及設備機台定期維護。

彭賢琳指出，實習是增進職場工作技能最快速的方式，在台灣學習到的紮實技術有了實際應用的機會，遇到不懂的問題，則一邊自我摸索一邊詢問，累積實務經驗。

回憶在美國一年，彭賢琳指出，在美期間英文能力大幅成長外也學會團隊與分工合作。也觀察到，美國製造業設備工程師擅長優化系統整合，進而提升產能和製程效率，也更堅定將選擇朝機電整合領域進修發展，成為一名專業設備工程師，未來也不排除進入半導體或電動車的產業當做職涯目標。