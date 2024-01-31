快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學前未踏出國門 技職生勇闖美國實習朝機電整合發展

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

技專校院招生專業化總辦公室規劃技職特色人物系列，明志科技大學機械系工程系四年級學生彭賢琳，讀大學前從未出過國，但大一立下出國實習目標，大三圓夢赴美國實習，不只英文能力大幅提升，也立定志向未來將繼續朝機電整合領域發展。

技職教育致力培育產業高階製造人才，就讀明志科技大學機械系工程系四年級的彭賢琳，大一就立下出國實習的目標，為此努力不懈提升外語，大三成功赴美製造業實習，開拓國際視野。

第一次出國就得在全英語環境進行專業職場溝通，彭賢琳說，語言不熟悉加上實習工廠內又吵雜，一開始和同事溝通得交雜肢體語言和翻譯軟體。

然而，彭賢琳挑戰自我，強迫自己到紐約生活，跳脫下班後和台灣同學相處的舒適圈，陌生環境突然讓語言能力開竅了，回到實習場域後不僅可以自然和同事溝通，團隊分工合作也更加順利。

技專招生總辦指出，在美實習期間，彭賢琳主要職務為協助工程師保養生產機台，包括準備及操作車床、銑床，零件維修組裝，以及設備機台定期維護。

彭賢琳指出，實習是增進職場工作技能最快速的方式，在台灣學習到的紮實技術有了實際應用的機會，遇到不懂的問題，則一邊自我摸索一邊詢問，累積實務經驗。

回憶在美國一年，彭賢琳指出，在美期間英文能力大幅成長外也學會團隊與分工合作。也觀察到，美國製造業設備工程師擅長優化系統整合，進而提升產能和製程效率，也更堅定將選擇朝機電整合領域進修發展，成為一名專業設備工程師，未來也不排除進入半導體或電動車的產業當做職涯目標。

延伸閱讀

好讀周報／少子化危機...南韓高校成「殭屍大學」 廣收留學生可解憂？

促西方世界持續援烏 CIA局長：代表美國決心助台

CNN：習近平對拜登承諾不干預美國總統選舉

不只要求碩士班增名額！業界捧錢給資金 盼頂大再增資通訊學士名額

相關新聞

大學前未踏出國門 技職生勇闖美國實習朝機電整合發展

技專校院招生專業化總辦公室規劃技職特色人物系列，明志科技大學機械系工程系四年級學生彭賢琳，讀大學前從未出過國，但大一立下...

企業向下求才 盼擴張學士班

受產業影響，資通訊相關科系碩班報名人數近年愈來愈多，有大學端透露，半導體大廠向國內數間頂大要求不只碩士班，學士班也須加開...

2024 IEYI世界青少年創客發明展 高英工商獲1金1銀2銅

高雄高英工商在「2024 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」中，榮獲1金、1銀、2銅，4組參賽作品全部獲獎。金牌...

打造金屬明亮環境 新北高工改造模具工廠拿下金典設計獎

新北高工模具科的實習工場已經使用43年，原本的環境老舊灰暗，設備老舊，學生除上課時間不願多逗留，此次學校參加「學美．美學...

崑山科大菲律賓科大合推教育新專班 鼓勵畢業生留台就業

崑山科大與菲律賓黎剎科大簽約合作推動新型專班，今邀請菲律賓高等教育委員會參訪，將擴大招收菲國學生。校方表示，先前新南向產...

遭列專案輔導學校…公東高工木工訂單增加 校方感謝社會支持

台東縣公東高工受少子女化衝擊，被列專案輔導學校，學校擬出售校地彌補財務缺口，校方表示，連月木工訂單暴增，感謝社會愛心；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。