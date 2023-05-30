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城市科大產學一條龍 讓學生就學、就業無縫接軌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
臺北城市科技大學與新北市淡水商工、水灣企業股份公司簽訂聯盟合作協議，讓學生能在地就學就業無縫接軌。 圖／紅樹林有線電視提供
臺北城市科技大學與新北市淡水商工、水灣企業股份公司簽訂聯盟合作協議，讓學生能在地就學就業無縫接軌。 圖／紅樹林有線電視提供

臺北城市科技大學與新北市淡水商工、水灣企業股份公司簽訂聯盟合作協議，以在地企業建置兼顧學生在地就學，聯手打造大學四年企業學雜費獎助公費生，透過三方3+4攜手產學一條龍策略，讓學生能在地就學就業無縫接軌。

城市科大校長馮美瑜表示，臺北城市科技大學致力於培育具備就業即戰力人才，長期結合在地優質企業，透過科大、高職、企業「三合一」攜手，共同推動人才扎根之教育模式，這次聯盟強調一條龍培育，主要透過企業提供高職三年的職場體驗實務培訓，進入大學四年，提供每學期約五萬元學雜費獎助，大一、大二每月提供工讀培訓機會，大三實務實習、大四實習就業接軌，每學期學雜費由公司全額補助，學生擁有零學貸加保證就業的競爭優勢。

淡水商工于賢華校長表示，將技職教育對接職場就業，協助學生在高職及未來大學四年就能進入優質企業的大門，讓就學與就業無縫接軌。

水灣餐廳是國際級的休閒景觀餐廳，有八里店、榕堤店、碧潭店門市，水灣企業公司陳自成總經理提供學生四年學費獎助、產學實習及就業接軌等機會，善盡企業社會責任，厚植儲備餐飲人才。

水灣企業公司總經理陳自成表示，學校把平台鋪好，幫在地企業找到人才，增加學生就業機會，以培育具有實作力及就業力的優質餐飲人才，進而達成學生在地就學、學校結合企業在地育才及企業提供學生在地就業三贏。

淡水 實習

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