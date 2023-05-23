新北新未來主題展 瑞芳高工學生展現實作能力

瑞芳高工以新北創新教育加速器計畫，持續不斷的跨科、跨校以及跨領域的結合，培養孩子自信心，這次瑞芳高工參加於新北市政府一樓大廳舉辦的新北市新未來主題展，活動到5月27日止，共有三個展區，展現出孩子學習的多元成果。

新北市副市長劉和然表示，孩子的才能是無限的，而且是多元的，只要提供好的舞台，讓孩子有自信，那樣孩子未來的發展將會是無可限量的。

瑞芳高工教務處主任林騰文表示，新課綱推動前，學生常常缺少實踐的場域，瑞芳高工透過加速器計畫提供場域，讓學生有舞台可以實現所學，很多孩子學習都是為了升學或檢定，為了學習而學習，學校透過這個計畫，讓不同科的學子共同集思，並且也在實作的過程中與社區人士、大專院校等人相互激盪，讓學子學習到更貼近生活層面，更貼近業界的專業實力。

瑞芳高工讓孩子踏出舒適圈，一起互動合作，走出校園，也走入社區，在實作中培養專業，也透過與人群接觸，為未來就業做好準備，新未來主題展，展出了孩子的創意以及屬於他們的故事，歡迎民眾有空前往欣賞。