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蔡出席國際政經學院揭牌：培育人才 提升台灣競爭力

聯合報／ 記者李芯／台北報導

台大「國際政經學院」昨揭牌，蔡英文總統致詞表示，國際政經學院是台大根據「產學創新條例」成立的第二個國家重點領域研究學院，也是政府推動這項專法目的，希望協助國立大學培育高階人才，提升產業競爭力，讓台灣在全球經濟和供應鏈扮關鍵角色。

昨天揭牌典禮，除了蔡英文總統出席，教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫及華南金董事長張雲鵬、富邦集團董事長蔡明忠、永豐金控董事長陳思寬與台積電、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司等七家合作企業代表皆出席。

台大法律系畢業的蔡英文致詞說，回到徐州路校區讓她有個錯覺，好像和同班同學蔡明忠坐在同間教室上英美法；她笑稱自己沒有比較用功，但會配合老師坐在教室，還會去叫蔡明忠回來上課，但大家畢業後，成績好壞與有沒有上課不重要，後來的成就才重要。

蔡英文也提到陳文章募款能力深植人心，雖是化工系教授，但處理事務能力與見解都超過化工領域。蔡明忠則說陳文章有「三寸不爛之舌」，讓敏盛醫療體系、國巨股份有限公司等企業加入協助學院。

台大 教室 蔡英文

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聯合報黑白集／NCC人事怎麼喬

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