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竹縣與清大宣布合作高中課程 推動課程發展與特色專班

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府與清華大學今天簽訂合作備忘錄，未來以協作課程的模式，提升專業素養。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府與清華大學今天簽訂合作備忘錄，未來以協作課程的模式，提升專業素養。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府與清華大學今天簽訂合作備忘錄，未來以協作課程的模式，提升專業素養，新竹縣立高中教師群將與清大組織「跨領域專業學習社群」，讓老師成為學習的專家，引導學生自主學習。新竹縣長楊文科表示，與清華大學攜手推動建置AI校務、課程發展與特色專班的前景規畫等，感謝清大給予寶貴意見，讓竹縣教育走在前端。

楊文科、竹縣教育局長楊郡慈今天與清大校長高爲元偕教務長巫勇賢簽署，會中雙方就課程專業的研發與提升、特色實驗班的設立與奧援、學生營隊及微型課程、移地學習以及產學合作方案等進行討論。

楊文科表示，新竹縣是年輕城市，家長們關心教育，針對民國116年龍年子女增加，新竹縣府積極規畫並與家長溝通。已提出四大方案，包含湖口、六家高中擴校增班，設立文興完全高中和實驗高中。此外，這次也與清大簽署備忘錄，協助課程研發、大學先修班等，感謝清大在跨領域課程給予寶貴意見，讓竹縣學生能適性展能，未來將規畫雙語實驗班、生物醫學與AI智能實驗班等。

高為元指出，清大教育學院是清華第二大的學院，從幼兒園到12年級、雙語教學、華德福等，未來將從師資培育來強化竹縣教育。簽署備忘錄不只在學生教育上合作，也透過師培中心來協助縣府培育未來人才。

巫勇賢說，清大的資源豐沛，肩負社會責任，校內有全台唯一原住民族科學發展中心，為原民科學教育付出許多。同時也是全國首先提出AI教學指引的大學，如今也融入到大學教學中，未來可將此經驗與竹縣的高中分享。

楊郡慈表示，新竹縣積極連結大學端資源挹注，擴展學生的知識體系、增加新型教育的參與度，更期許以協作課程的模式，提升教師的專業素養。

楊郡慈說，兩所縣立高中（湖口高中、六家高中）現階段新建校舍、遷校工程均已辦理，並同步啟動後續相關擴校規畫，116學年度兩校即將成長為每年級12至17班的規模，皆比目前學校規模擴充超過一倍，除了量體增加外，校內規畫有雙語實驗班、生物醫學特色實驗班、AI智能特色實驗班，以及未來陸續成立的以「PBL：Tri-P Based Learning(問題導向Problem-based、過程導向Process-based、專案導向Project-based)」作為校本課程的實驗高中、文興高中（完全中學），提供就讀竹縣高中的學生多元進路與專業培育的環境。

新竹縣積極連結大學端資源挹注，擴展學生的知識體系、增加新型教育的參與度，更期許以協作課程的模式，提升教師的專業素養。記者郭政芬／攝影
新竹縣積極連結大學端資源挹注，擴展學生的知識體系、增加新型教育的參與度，更期許以協作課程的模式，提升教師的專業素養。記者郭政芬／攝影

清大 新竹 楊文科

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