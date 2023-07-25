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台法科技合作有功 法國在台協會主任公孫孟獲科技獎章

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）近日將卸任離台，國家科學及技術委員會今下午頒贈科技專業獎章。圖／國科會提供
法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）近日將卸任離台，國家科學及技術委員會今下午頒贈科技專業獎章。圖／國科會提供

法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）近日將卸任離台，國家科學及技術委員會今下午頒贈科技專業獎章，表彰公孫孟自上任來致力推動台法科技合作，包括強化台法在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，並串聯台法女性科技創業能量。

國科會表示，公孫孟自2019年9月開始擔任法國在台協會主任一職，上任來致力推動台法科技合作，包括強化台法在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，並串聯台法女性科技創業能量，鼓勵女性創業，以及推動法國青年科技創業計畫(YEi Program)，協助我國新創在法國開展事業，並於歐洲發展業務。

國科會也提到，公孫孟也積極與台灣的政府部門、科研機構和企業進行對話，促進雙方科技合作交流，涵蓋半導體（量子科技）、數位（資安、人工智慧）、生物醫學、及再生能源等多個領域以及在科技創新、技術轉移和科技人才培育方面的交流與合作。

國科會主委吳政忠表示，法國是台灣重要的合作夥伴，雙方過去有相當多的科研合作歷史，感謝公孫孟主任協助安排去年11月赴法國高教研究部及能源轉型部進行高層拜會，以及推動台灣和法國雙邊科技協議，希望未來台法在科研領域上能夠有更密切的合作。因此，國科會特別頒發科技專業獎章予公孫孟主任，感謝他在過去幾年來的傑出表現。

公孫孟也在得獎感言中表示，台法共享民主、多元、開放的普世人權價值，他很幸運能在台灣拓展雙邊科研合作，肯定台灣在科技領域擁有優秀的人才和創新能力，除了經費及技術外，更重要的是雙方有合作意願，希望未來兩國能持續深化合作，包括在年輕世代人才培育方面。

公孫孟也提到，感謝國科會讓French Tech得以進駐台灣科技新創基地(Taiwan Tech Arena)，開展台法在新創的合作，攜手推動更多的科技創新和研究成果，期待繼任者可以持續推動雙方合作夥伴關係。

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