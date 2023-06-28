英國QS世界大學排名 台灣私立科大唯一進榜是「這所大學」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學在QS評比中，以學生就業表現及雇主評價指標表現最佳，展現全球就業競爭力。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學在QS評比中，以學生就業表現及雇主評價指標表現最佳，展現全球就業競爭力。圖／朝陽科技大學提供

英國高等教育排名機構QS的2024世界大學排名出爐，台灣有26校上榜。其中，朝陽科技大學是全台唯一進榜的私立科技大學，辦學績效受到國際肯定。

校長鄭道明說，QS排名以學術聲望、雇主評價、研究引用度、學生就業表現、生師比、國際教職員比、國際研究網絡、國際生、永續力等9項標準綜合評比，調查全球萬名學者及雇主，並以全球最大論文數據庫Scopus/Elsevier的學術期刊和論文引用數據分析，是現有世界大學排名調查中，唯一包含就業力和永續力的排名。

他說，朝陽科大今年首次進榜QS排名，並在學生就業表現及雇主評價指標中表現傑出，顯示多年積極培育學子實作力及就業力獲得肯定，深具全球就業競爭力。

鄭道明說，朝陽科大以成為世界級大學為辦學願景，多年來致力營造國際化校園，與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，且有來自全球5大洲、20個國家逾千名境外生。同時延攬以色列、英國、美國等16國師資加入教學研究團隊。

除了在QS排名表現亮眼，該校也連續6年登上英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，並進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名、全球新興經濟體大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球商業與經濟領域排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名。

他說，學校開設智慧物聯網等30個跨院系學程，以及提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等4大領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力。每年提撥上億元經費，開設50門以上之創新教學課程，培育跨域菁英。

朝陽科技大學在校長鄭道明（左五）的帶領下，國際評比表現亮眼。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學在校長鄭道明（左五）的帶領下，國際評比表現亮眼。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學致力強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學致力強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差。圖／朝陽科技大學提供

大學排名 英國 朝陽科大

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