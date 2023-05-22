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第1家私大附屬獸醫教學醫院成立 亞大校長：培育學生提供服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（左一），由學士後獸醫系主任簡基憲（左二）介紹亞大附屬獸醫院開設中獸醫科，還有針灸模型狗等。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（左一），由學士後獸醫系主任簡基憲（左二）介紹亞大附屬獸醫院開設中獸醫科，還有針灸模型狗等。圖／亞洲大學提供

亞洲大學今成立全台第1家私立大學附屬獸醫教學醫院，也是繼中興大學後中部第2家，除了提供臨床教學、學生實習外，獸醫院內有完整的檢驗設備、手術房等，提供內科、外科及中獸醫科等伴侶動物門診，並設有眼科、心臟科、行為醫學科等專科門診，以及非犬貓伴侶動物門診等，今開幕提供服務。

校長蔡進發說，全台有4所國立大學有獸醫系，亞大學士後獸醫系為全台大學中唯一的後獸醫系。亞大附屬獸醫院成立，滿足日益增長的陪伴動物飼養者需求，獸醫系很多教授也在動物保育上做了很多社會服務，為各種動物提供優質的健康維護。在教學方面如臨床治療、實習培訓、病理鑑定，全力培育優秀的獸醫學生。也有台大畢業生或已畢業的博士生來報考亞大學士後獸醫系，顯見受到重視。

中華動物福利畜牧獸醫交流協會理事長黃國青說，因為後獸醫系學生是在大學畢業後才就讀，志向更明確，畢業生的獸醫師國考通過率，明顯遠高於全國通過率；很多校友都已開業，或在職場上服務。在校生能在設備完善的獸醫院實習，相信對就業之路幫助更大。

農委會防檢局長邱垂章說，世界動物衛生組織一直在推動獸醫師必須在工作第1天就能扛起獸醫師責任，國內也朝此方向推動。有好的實習場所，讓學生會有更好、更充分的學習空間，畢業後在工作第1天就能扛起獸醫師的責任。

亞大後獸醫系主任簡基憲說，課程設計讓學生能夠在最短時間，得到最大收穫，今年的畢業生就能在附屬獸醫院實習，有利於順利考上獸醫師。

獸醫院長祁偉廉說，院內有完整的檢驗設備、實驗室、外科手術房、精密的麻醉設施及生理監測儀器、高階數位X光機、64切電腦斷層掃描儀等。除了提供經濟動物及犬貓疾病的法醫學診斷、病性鑑定、毒性鑑定等，也將針對偏鄉提供狂犬病疫苗注射、絕育手術等服務，提供保育類野生動物必要的救援與庇護。

亞洲大學校長蔡進發（左三）、農委會防檢局長邱垂章（左一）等人，參觀亞大附屬獸醫院內設備和先進的手術房。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（左三）、農委會防檢局長邱垂章（左一）等人，參觀亞大附屬獸醫院內設備和先進的手術房。圖／亞洲大學提供

獸醫師 實習 醫學

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