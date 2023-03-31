百萬畢展！畢籌會「月收大一生千元」 家長求助：不會太早嗎

藝術與設計相關科系是不少學子嚮往的發展領域，但近日有一名家長不解，目前小孩才大一升大二，卻要開始繳納畢籌會的費用，且每人分擔23,000元，每月收1000元。對此不少網友認為先不要繳，要請收款單位說明用途，開立收據，以確保不是被拿去私用。

有一名家長在臉書社團「匿名公社」發文求助，表示孩子今年大一升大二，就讀設計相關科系，畢籌會將收取辦理四場畢展的費用，收款日期自112年5月起至114年1月止，預計總共1,495,000元，每人23,000元，每個月收1000元。

據原PO表示，老師擔心通貨膨脹，因此先把金額訂高然後先收款，但家長則質疑「目前還不知道每次繳款是否有收據，這時候收不會太早嗎？」，對此不少網友認為不要繳，「不會繳，我會請收款單位說明清楚用途，一定要有收據等，確保不是被用去私用」、「收了以後亂花也不知道，不要繳」、「感覺太早收錢」。

還有其他人留言不同看法，「如果要辦畢業展，這個金額並不奇怪，到時候應該都是班上自己運用，還要印刷、還要場地和運費，設計跟藝術是燒錢的科系」、「抗通膨所以先收款，所以款項會先支付給廠商嗎？不然兩年後的價格不也一樣會漲價」、「在繳納這些錢之前，校方需提供詳細的相關畢籌會書面通知，確認錢是用在哪跟什麼時候用，至少要有書面的簽署」、「都大學了，要繳費還要你們做父母的出？該去打工了」、「先收是要放銀行賺利息？」。