快訊

張惠妹才唱10首就中斷！5黑衣人露面驚呆1.2萬人

甭等下周！普發6000元提前發放 8家公股銀行明入帳

百萬畢展！畢籌會「月收大一生千元」 家長求助：不會太早嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長質疑從大一就開始收取畢籌會的費用是否太早。示意圖/ingimage
有家長質疑從大一就開始收取畢籌會的費用是否太早。示意圖/ingimage

藝術與設計相關科系是不少學子嚮往的發展領域，但近日有一名家長不解，目前小孩才大一升大二，卻要開始繳納畢籌會的費用，且每人分擔23,000元，每月收1000元。對此不少網友認為先不要繳，要請收款單位說明用途，開立收據，以確保不是被拿去私用。

有一名家長在臉書社團「匿名公社」發文求助，表示孩子今年大一升大二，就讀設計相關科系，畢籌會將收取辦理四場畢展的費用，收款日期自112年5月起至114年1月止，預計總共1,495,000元，每人23,000元，每個月收1000元。

據原PO表示，老師擔心通貨膨脹，因此先把金額訂高然後先收款，但家長則質疑「目前還不知道每次繳款是否有收據，這時候收不會太早嗎？」，對此不少網友認為不要繳，「不會繳，我會請收款單位說明清楚用途，一定要有收據等，確保不是被用去私用」、「收了以後亂花也不知道，不要繳」、「感覺太早收錢」。

還有其他人留言不同看法，「如果要辦畢業展，這個金額並不奇怪，到時候應該都是班上自己運用，還要印刷、還要場地和運費，設計跟藝術是燒錢的科系」、「抗通膨所以先收款，所以款項會先支付給廠商嗎？不然兩年後的價格不也一樣會漲價」、「在繳納這些錢之前，校方需提供詳細的相關畢籌會書面通知，確認錢是用在哪跟什麼時候用，至少要有書面的簽署」、「都大學了，要繳費還要你們做父母的出？該去打工了」、「先收是要放銀行賺利息？」。

科系

延伸閱讀

善心女捐秀髮助癌友獲全場大讚 內行人指1內幕：其實這更缺

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

不肖囤蛋業者售「即期品 2顆1元」 網撻伐質疑：風向操盤手？

長得像掃地機器人！「這台」80年代奢侈品 網掀回憶殺：超懷念

相關新聞

百萬畢展！畢籌會「月收大一生千元」 家長求助：不會太早嗎

藝術與設計相關科系是不少學子嚮往的發展領域，但近日有一名家長不解，目前小孩才大一升大二，卻要開始繳納畢籌會的費用，且每人分擔23,000元，每月收1000元。對此不少網友認為先不要繳，要請收款單位說明用途，開立收據，以確保不是被拿去私用。

清大曙光5護眼研究 看書用燭光、黑板比綠板畫質好

國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，包含入夜看書用燭光有助入睡、黑板畫質...

大葉大學實驗這款蝦紅素 製造美粧商品問市

大葉大學創新育成中心與民間公司產學合作，開發有蝦紅素成分的美妝保養品，有趣的是蝦紅素來源不是蝦子，更不是福壽螺，竟是益生...

明道大學仍欠二個月薪資 教育部依法開罰10萬

明道大學去年因財務狀況顯著惡化，遭列為專案輔導學校。本月初再傳出校方積欠教職員工兩個月薪水，教育部已要求明道大學於3月9...

指導教授神隱系所要開協調會 台大訂師生拆夥善後機制

國立台灣大學近日修正通過「論文指導教授與研究生互動準則」，增列若指導教授「失聯兩個月」為可申請召開協調會議的條件，協調會...

南華大學好書義賣 今年特設置星雲大師專區成購書熱點

一本書5元起！連續10年的南華大學圖書館「良心商店-好書義賣」今年3月22日至25日登場，連4天的二手書義賣，校方今早統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦