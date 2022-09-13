快訊

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

不良商人坑粗心陸軍 一紙登錄書搞出烏龍貪汙案

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉！

聯合新聞網／ 綜合報導
女大生控訴新入住的宿舍內滿是霉斑，環境惡劣。 圖／翻攝自Dcard
女大生控訴新入住的宿舍內滿是霉斑，環境惡劣。 圖／翻攝自Dcard

大專院校陸續開學，各校宿舍成為外地學子最為關注的議題。一名女大生控訴，開學後她按照學校系統分配的房號入住宿舍，卻發現自己的床位被別人占用，被迫調轉到另一個「牆壁桌子」全發霉的房間，讓她傻眼崩潰，目前只能暫避朋友家。

女大生表示，入學前她已在學生系統上抽到宿舍，房號是「axx」，但在開學辦入住後發現她的床位上放滿東西，「明顯是有人住了而且住蠻久的樣子」，同房室友也告訴她「那個人是外籍生，已經住3年了」，讓她非常錯愕。

更傻眼的是當她向宿舍阿姨反應，阿姨卻只疑惑「怎麼會排在那裡」，然後幫她換了一間房。然而與原本被分配的房間相比，新房間開門就是撲鼻霉味，整面牆壁、牆角、天花板角落，甚至桌子都是大片黑色霉斑，女大生崩潰表示「根本不知道怎麼清，學校能不能給學生一個不發霉的環境」。

由於宿舍全滿已無空房，她自身又會過敏，現在只好借住在朋友家，等待學校確認是否有人取消住宿，出現空房再通知她。

血淚發文引人同情，不少網友看到照片都覺得不妙，「看那牆壁，我以為是鬼屋」、「這真的好誇張欸，住了會生病吧」、「好可怕的宿舍」、「這完全不能住人吧，感覺鼻子會很痛苦」、「天啊看到直接起雞皮疙瘩」。

由於宿舍特徵明顯，學長姐也紛紛冒出來認領學校，分享經驗安慰原PO「山上很容易發霉啊」、「是學妹對吧，不用感到意外」、「住了三年的學姐真的見怪不怪了，霉味真的沒在誇張，住在裡面真的每天過敏」、「4年都住宿，只能說每間房狀況不一樣，有完全沒事的，也有看過朋友房牆壁幾乎整片黑（沒有浮誇），反正作法就是報修，會刮除霉斑，上新漆～就獲得金玉其外敗絮其內的（偽）新牆壁，其實學校可能也無能為力（？），畢竟天氣條件就是那樣」、「不止宿舍，我在學校附近租房除濕機24小時開著還是一堆東西發霉」。

有人則建議原PO討回原本的房間，「為甚麼不是外籍生換位置阿，他根本不在清單上阿」、「是我會硬卡在原本的位子那邊逼那個外籍生離開誒，擺明就是那個外籍生沒有被登入在那個位子啊」。

宿舍 外籍生

延伸閱讀

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

台南女大生救爺奶命喪火場 日文資優導師原要帶她赴日

女大生暑假打兩份工賺6萬 爸媽不工作還要錢讓她心很累

女大生搭公車遇男子詭異行徑超驚恐 情侶利用Air Drop助脫困

相關新聞

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉！

大專院校陸續開學，各校宿舍成為外地學子最為關注的議題。一名女大生控訴，開學後她按照學校系統分配的房號入住宿舍，卻發現自己的床位被別人占用，被迫調轉到另一個「牆壁桌子」全發霉的房間，讓她傻眼崩潰，目前只能暫避朋友家。

東海生設計伴手禮 嗅覺喚起回憶

市面上伴手禮大多以味、視覺呈現，東海大學工業設計系畢業學生張家蓉與蔡舒姍設計伴手禮「台灣氣味旅行」，以氣味為主軸，製作8...

「墓仔埔囡仔」變東京大學客座 郭國興：高校少子化逆轉勝

出生台灣東海岸臨近三仙台純樸漁村的郭國興，家境清寒，自小隨父母遷居偏郊墓仔埔旁，成長及求學過程多般艱辛，但也成為他日後逆...

菸酒、3C… 台師大首創成癮防制學程

酒癮、菸癮，甚至是手機成癮等，現代人成癮行為不斷增加，且戒斷不易，為了配合政府社會安全網政策，台師大今年成立「成癮防制碩...

台大校長遴選 不推薦票罕見飆高

台大校長遴選推薦投票結果日前出爐，六人闖入第二階段。值得注意的是，今年有五名候選人的不推薦票超過八十票，若再加上廢票，幾...

她家境不好半工半讀不走偏 台大女畢業 ：感謝樂觀的自己

人生中每個生命經驗都相當寶貴，唯有努力才有機會成功。有女網友分享過去學生時期因家境不好，很早就半工半讀，努力求學考上台大後，仍然為生活努力，今年她終於畢業，慶幸自己一路走來都保持樂觀，並買了「微笑項鍊」做為人生里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。