開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉！

大專院校陸續開學，各校宿舍成為外地學子最為關注的議題。一名女大生控訴，開學後她按照學校系統分配的房號入住宿舍，卻發現自己的床位被別人占用，被迫調轉到另一個「牆壁桌子」全發霉的房間，讓她傻眼崩潰，目前只能暫避朋友家。

女大生表示，入學前她已在學生系統上抽到宿舍，房號是「axx」，但在開學辦入住後發現她的床位上放滿東西，「明顯是有人住了而且住蠻久的樣子」，同房室友也告訴她「那個人是外籍生，已經住3年了」，讓她非常錯愕。

更傻眼的是當她向宿舍阿姨反應，阿姨卻只疑惑「怎麼會排在那裡」，然後幫她換了一間房。然而與原本被分配的房間相比，新房間開門就是撲鼻霉味，整面牆壁、牆角、天花板角落，甚至桌子都是大片黑色霉斑，女大生崩潰表示「根本不知道怎麼清，學校能不能給學生一個不發霉的環境」。

由於宿舍全滿已無空房，她自身又會過敏，現在只好借住在朋友家，等待學校確認是否有人取消住宿，出現空房再通知她。

血淚發文引人同情，不少網友看到照片都覺得不妙，「看那牆壁，我以為是鬼屋」、「這真的好誇張欸，住了會生病吧」、「好可怕的宿舍」、「這完全不能住人吧，感覺鼻子會很痛苦」、「天啊看到直接起雞皮疙瘩」。

由於宿舍特徵明顯，學長姐也紛紛冒出來認領學校，分享經驗安慰原PO「山上很容易發霉啊」、「是學妹對吧，不用感到意外」、「住了三年的學姐真的見怪不怪了，霉味真的沒在誇張，住在裡面真的每天過敏」、「4年都住宿，只能說每間房狀況不一樣，有完全沒事的，也有看過朋友房牆壁幾乎整片黑（沒有浮誇），反正作法就是報修，會刮除霉斑，上新漆～就獲得金玉其外敗絮其內的（偽）新牆壁，其實學校可能也無能為力（？），畢竟天氣條件就是那樣」、「不止宿舍，我在學校附近租房除濕機24小時開著還是一堆東西發霉」。

有人則建議原PO討回原本的房間，「為甚麼不是外籍生換位置阿，他根本不在清單上阿」、「是我會硬卡在原本的位子那邊逼那個外籍生離開誒，擺明就是那個外籍生沒有被登入在那個位子啊」。