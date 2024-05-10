國際小學堂／近一年海溫持續升高 指向3因素

海水溫度一年多來每天創新高，去年起不斷以大幅差距超越往年紀錄。若僅考量氣候變遷影響，還是無法解釋為何海溫顯著躍升，因此科學家目前已把矛頭指向聖嬰現象、氣膠汙染變化、海底火山爆發等其他因素，但仍可能未掌握全貌。

聖嬰現象 去年7月開始影響全球

海水升溫屢破紀錄 製表／高詣軒 紐約時報四月報導，數個月來地球氣溫、海溫居高不下。歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」指出，全球月均表面海溫在三月創下攝氏廿一點○七度新高。該機構副主任勃吉斯直言，三月的全球氣溫、表面海溫破紀錄的趨勢依舊。

海面溫度偏高，代表可能形成較強颱風、颶風等風暴。美國科羅拉多州立大學科學家就預告，大西洋熱帶海面異常高溫，恐導致颶風季時更多颶風生成。

美國太空總署（ＮＡＳＡ）哥達德太空研究中心主任暨氣候學家施密特說，數據無疑顯示出增溫趨勢，問題是成因為何。長期而言，燃燒化石燃料是全球暖化原因，全球均溫已較工業革命前增加約攝氏一點二度。水的比熱又大於空氣，海水因而會吸收絕大部分暖化效果。

然而這並非唯一原因。施密特指出，即使考慮氣候變遷，過去一年溫度破紀錄的程度並非科學家所會預見。探究其背後的具體物理成因，將有助於科學家改良氣候模組，未來溫度預測也會更精準。

比較去年和今年的顯著差異，即是去年七月起全球開始受到聖嬰現象影響。該現象為自然發生的氣候模式，與溫度上升有所關連。

目前聖嬰現象正在減弱，預期很快會消散。施密特說相較於去年，今年二月至三月溫度破紀錄的幅度已更接近科學家預期的範圍，但仍要觀察今夏的全球均溫變化，這將有利於釐清去年溫度狀況。

航海貨櫃船氣膠 有冷卻氣溫效果

還有幾項因素可能造就近一年令人瞠目結舌的高溫紀錄，這包括二○二○年起，新的國際燃料標準生效，來自航海貨櫃船的氣膠汙染因而減少。汙染減少聽起來是好事一件，但其實氣膠有使氣溫冷卻的效果，以往一直在幫忙遮掩全球暖化實際有多嚴重。

火山爆發 暖化效應比預估更可觀

另一項因素可能是南太平洋的「洪加湯加—洪加哈派」海底火山在二○二二年發生大規模噴發。

一般若是陸地火山爆發，可能噴出大量煙灰和氣膠，這些粒子會遮擋陽光並造成溫度暫時降低，但海底火山不同：前述火山爆發導致數百萬噸水蒸氣湧入大氣層，不巧水蒸氣也正是效力極強的溫室氣體。

美國緬因大學氣候變遷研究所助理教授伯克爾說，該次火山噴發是自從印尼喀拉喀托火山（Krakatau）爆發以來，最具威力的一次，通常要到爆發隔年才會觀察到其衝擊。他懷疑，該起火山爆發的暖化效應其實比起先前預估還要可觀。

伯克爾並表示，該次火山噴發恐已影響大氣循環，使去年聖嬰現象效果放大，但此事有待進一步研究。

但施密特說，儘管把火山噴發、航運相關汙染降低、聖嬰現象、氣候變遷都納入考量，得出的估計值仍有誤差。他承認可能還有遺漏之處，例如其他來源的氣膠汙染改善幅度或許高於科學家所知，或者地球氣候有更多內部變化、全球暖化放大了聖嬰現象效果等。

施密特並說，多組科學家已著手釐清全貌，預計數個月後可開始有結果發表。

華盛頓郵報指出，地球正從聖嬰現象轉向與之相反的反聖嬰現象。美國國家氣象局預測，反聖嬰現象可能在今夏來臨。該現象常與全球溫度轉偏涼爽有關，科學家預期這會讓高溫破紀錄的趨勢打住。

美國研究組織「伯克萊地球」氣候學家豪斯法勒說，今年三月雖是史上最熱，但僅比次高紀錄多攝氏○點一度，反觀去年九月溫度破紀錄幅度高達攝氏○點五度。他希望狀況逐漸回歸至可預測狀態，但若破紀錄趨勢持續，可能意味尚有未考量到的影響因素，須檢討以往的若干假設。