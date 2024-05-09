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影／彰化國二手球女選手轉戰拳擊 「被打就打回去」奪全國第三名
彰化縣埔心國中「獎不停」，女學生廖品渝從手球隊轉到拳擊隊，單打獨鬥半年，贏得今年全國中等學校運動會拳擊競賽國女13量級第三名，閱讀志工隊協助師生和社區親子讀書榮獲教育部全國閱讀磐石的團體推手獎，教務處團隊得到全縣教學卓越獎，校園洋溢喜氣。
埔心國中學生300人連連得獎，校友會理事長吳錫銓、拳擊隊後援會長許增鏞、家長會長朱淑娟今到校頒贈獎金，期勉得獎學生和學校團隊再接再勵。許增鏞表示，師生和家長齊心協力精進教育，整體表現不輸中大型學校。
埔心國中手球隊女子組人數不足，無法成軍出賽，廖品渝空有一身本事無用武之地，決定投效拳擊校隊爭取個人運動競賽成績。她說，半年多前參加拳擊隊，聽從教練李牧軒指導練習攻擊和防衛技巧，被打真的很痛，她告訴自己「不要怕痛，被打就要打回來」。
在團體競賽表現方面，校長黃森明表示，學校教職員、外師、家長組成的閱讀志工隊協助教務處推動閱讀，獲閱讀磐石獎-團體推手獎，本月15日將接受教育部頒獎表揚。
教務主任葉瓊惠和教務團隊發展校訂課程「埔心三蜜與科技的稻埕」，結合鄉土文史、藝術、農特產和科技中心資源、外師英語教學，養成學生分組合作完成調查簡報的能力，及使用國、台、英語導覽，課程完全符應108課綱素養導向的教學理想，發揮跨領域主題式探究學習法，這套教學法將代表彰化縣參加全國教學卓越金質獎。
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