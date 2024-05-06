國中會考18、19日舉行 出題老師教授等170人今入闈

113年國中教育會考18、19日舉行，共計170名命題教師、審題教授等工作人員今日入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷工作。全國試務會說明，分裝完成的試題本會在16、17日，會由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

全國試務會主任委員陳柏熹擔任印卷闈場主任，今日偕同入闈人員，包括教育部國教署督導人員、測驗專家、審題教授、命題教師、研究人員、考試科目召集人及相關工作人員，共計170人，在教育部部長潘文忠、台灣師範大學副校長宋曜廷及各單位代表共同見證下逐一唱名入闈，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

今年國中教育會考全國18考區及大陸考場總報名人數計19萬2127人，其中集體報名19萬212人、個別報名1915人。全國18考區總共設置233個考場，下設6193個試場。印卷闈場試務人員於入闈期間，進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱；分裝彌封完成的試題本則將於16、17日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態。隨身攜帶非應試用品發出聲響，致使違規記點或扣分更是歷年常見，請務必特別留意。

教育部呼籲，各界於18、19日國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。