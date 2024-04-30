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想送孩子出國？短期遊學vs長期留學 過來人給「關鍵前提」：非出錢就好

聯合新聞網／ 綜合報導
海外留學示意圖。圖／Ingimage
海外留學示意圖。圖／Ingimage

想送小孩出國遊學留學的家長不在少數，但考量到財力及未來規劃，怎麼選擇也是門學問。一名媽媽在PTT發文分享，暑假在即，近期考慮讓家中國小生參加遊學團，但老公卻認為可趁此次機會，為小孩海外留學做規劃，讓她不禁好奇在短期遊學團及長期留學之間，究竟該如何選擇。

原PO表示，孩子就讀國小，目前考慮暑假期間讓他跟著遊學團出去走走，但孩子的爸認為，或許可做長遠規劃，之後慢慢準備送小孩去讀美國的中學，如此一來，以後高中跟大學也都可以在國外讀書。

考量到小朋友是否習慣國外環境，加上做為媽媽捨不得小孩離自己太遠，原PO還是覺得可以先讓小孩參加遊學團見見世面，看小孩升高中後比較喜歡台灣還是國外環境再做決定，坦言自己蠻糾結的。

對此，不少網友認為小孩年紀還小，可先以出國遊學「試試水溫」，「先短再長，讓小孩習慣」、「先短再長，身邊80%都是這樣」、「我覺得孩子現在還小，直接出國可能會不太好，畢竟成長過程還是有爸媽陪比較好。建議可以先帶孩子去遊學團、多出國走走看看」、「先短期三、四周美加（美國、加拿大）遊學，留學一般建議小五前和家人一起，或大學以後」。

有經驗的家長則現身說法，表示遊學還是較偏玩樂性質，但若想讓孩子留學，大前提還是要有家長陪同，「你要送小孩出國讀國高中，自己也要跟去啊！這還要問，把未成年小孩一個人丟過去當小留學生有夠不負責任，養小孩不是有出錢就好的耶。至於遊學...那只是去玩的隨便啦，我有送小五的小孩去寒假短期遊學，她回來後的感想只有一句『好累喔，暑假我不去了』，還有『東西好難吃』（荷包冒煙中）」、「有看過去一個暑假（遊學）當度假的，錢都丟到水裡去」。

PTT 留學 遊學

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