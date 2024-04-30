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我編故我在 紀州庵高中校刊競賽徵件開跑

中央社／ 台北30日電

由紀州庵文學森林主辦的「我編故我在—第7屆紀州庵高中校刊競賽」即日起開放報名徵件。

根據紀州庵文學森林發布新聞稿，紀州庵文學森林主辦的校刊競賽目前已邁入第7年，每年廣邀全台灣高中職校刊社團參與，除了首獎、貳獎、參獎、佳作等例行獎項外，另設專題獎、在地關懷獎、電子校刊獎、人氣獎等獎，首獎獎金2萬元，累積總獎金10萬元。

新聞稿指出，本屆競賽特別增加影片發表評分項目，鼓勵學生展現出多媒體運用能力及創意表現，進而突破空間、時間障礙，探索校刊的未來性與多種可能。

紀州庵文學森林表示，校刊競賽不僅能培養學生寫作技巧、提升對社會議題的關注，也能鼓勵同學分享編輯採訪的過程、企畫及成果，同時也可以與他校同好青年及專業評審面對面溝通交流。

本次參賽作品以112年7月1日至113年6月28日期間出版的校刊為徵件對象（含電子校刊），即日起開始徵件至6月28日止。參賽作品將於紀州庵文學森林古蹟大廣間展出。活動內容詳見紀州庵文學森林官網。

校刊 溝通

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