韓國超熱門攝影展 忠泰美術館展當代生活啟示錄

由韓國國立現代美術館、忠泰美術館、攝影展覽基金會跨國聯合製作的《文明：當代生活啟示錄》展，2018年在韓首展甚獲好評，巡迴全球7座城市後於3月來到忠泰美術館，邀各界一起關注21世紀以來全球化下的人類集體生活樣態。

忠泰基金會執行長李彥良表示，這次是忠泰美術館開館以來第一檔全攝影藝術展覽。希望藉由該展，讓觀者重新留意地球上已然發生或即將面臨的事件，並思考「我們所處的當代文明在可預見的未來會以何種面貌呈現？」

主要展區在忠泰美術館，共分六個主題，主題一「蜂巢：居住之所」凸顯當代城市如蜂巢般稠密、分工複雜等特性。帕布羅．洛培茲．盧茲（Pablo López Luz）〈墨西哥城鳥瞰圖XIII〉以空拍俯視全球第六大巨型城市墨西哥城，2200萬人口接近全台總人口數，鏡頭中人類浪潮驚人。已故的麥克爾．沃爾夫（Michael Wolf）拍攝香港等亞洲大城市的大規模住宅計畫和密集的社會互動，暗示著社會壓力也是危機。

主題二「流動：人事物的移動」展現當代社會透過各種運輸，人員、貨物、原料、思想等都正以百年前人類難以想像的速度流動，貨幣貿易、石油能源、科技網路都讓人類的交流與機動性提高。亞歷克斯．麥克林（Alex MacLean）從空中俯拍下〈貨櫃，樸茨茅斯，維吉尼亞州〉，從對角線拍攝的大量貨櫃傳達的動態，呈現了這些標準化貨櫃是近60年來全球化進程的最大推手。

主題三「說服：影響力」表現當代如何透過各種方式，影響他人的觀點、態度、行為或決策過程。羅伯特．沃克（Robert Walker）拍下的〈紐約時報廣場〉有各種巨幅廣告，猶如一座閃亮的商業遊樂場刺激著消費的慾望。

亞力克．索斯（Alec Soth）〈巴黎大皇宮（卡爾．拉格斐）〉於2007年時尚產業風向標「巴黎時裝秀」中拍下近代最具影響力的時尚界偶像－「老佛爺」卡爾．拉格斐，從側面將他納入畫面，暗示他也是名人效應結構中的一份子。

主題四「控制：權力與秩序」表現各種國家控制，盧純澤（Suntag Noh）拍的〈赤色之屋 I #13〉表現國事活動中整齊一致的隊伍，對內強化國民凝聚力，同時也向世界展現國威。主題五「破裂：衝突與失序」則呈現人類各種集體困境，台灣藝術家羅晟文拍北極熊的《白熊計畫》系列、何兆南〈門戶開放III〉則以香港公民抗議運動為靈感。

最後的主題六「未來？：新世界」，表現人們預測的未來，作品包括米歇爾．納亞爾（Michael Najjar）〈攀升入軌〉中的火箭發射，馬克斯．阿奎萊拉-赫爾韋格（Max Aguilera-Hellweg）的《人形機器人》系列等。