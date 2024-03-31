獎數比去年增3成 技能競賽青少年組新北49人晉級全國賽

勞動部主辦部「第54屆全國技能競賽」北區青少年組競賽，新北共81人獲獎，比去年62名多3成。其中49名獲分區賽前5名，晉級全國決賽。

全國技能競賽分爲13個職種競賽項目，新北在CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、網頁技術、電器裝配、漆作裝潢、花藝、餐飲服務、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等10個職種奪得第1名，獲獎率逾7成。

教育局說，新北金手培訓計畫，集聚新北各校師資培訓鄰近國中小學生參與技能競賽，比如三重商工培訓CAD機械設計製圖、淡水商工培訓餐飲服務、新北高工、智光商工培訓網頁技術及瑞芳高工培訓漆作裝潢等。今年6職種包辦前3名，總獲獎數81名，成績比去年62名成長3成，其中49人獲得分區賽前5名晉級全國決賽。

新北高工擔任商務軟體及網頁技術職種的金手培訓學校，資訊科是技能競賽的常勝軍，包下2職種前5名。獲網頁技術職種第一名的中正國中劉宇航說，他從上屆開始參加比賽，經歷過失敗和挫折，但從未放棄過，未來將以更高的標準要求自己，努力追求更大的突破和成就。

瑞芳高工則奪下漆作裝潢前5名，獲第二名的陳志誠說，國中接觸到漆作而感興趣，比賽前學長與老師細心的指導，放學也留下來努力練習，才有第二名的成果。