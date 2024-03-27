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「漢聲雜誌」發行人黃永松辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部政務次長李靜慧（右）代表頒贈總統褒揚令，由黃永松夫人李南華女士（左）代表受贈。圖/文化部提供
文化部政務次長李靜慧（右）代表頒贈總統褒揚令，由黃永松夫人李南華女士（左）代表受贈。圖/文化部提供

「漢聲雜誌」 發行人黃永松於3月4日辭世，享壽81歲。文化部政務次長李靜慧今出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由黃永松夫人李南華女士代表受贈。文化部指出，黃永松以美感創新的漢聲雜誌，生動地紀錄台灣鄉土人文與民俗樣貌，其畢生致力傳統文化紀錄、調查與傳播，貢獻卓越。

文化部指出，黃永松深入挖掘與梳理台灣民間文化，使當時的社會更認識鄉土意義與民藝美學，且在此過程中，培養出許多優秀的出版與編輯人才，「漢聲」所建立的民間文化基因庫，也提示後人對在地文化保存的研發與重視，並為民間傳統文化攝影累積豐碩可觀的珍貴成果。

文化部表示，從「漢聲雜誌」 對文化推廣與研調的貢獻，到搶救板橋林家花園、龍潭聖蹟亭等家鄉古蹟保存的具體實踐，黃永松的貢獻不僅是為傳統民間文化建立基因庫，更以攝影圖像記錄傳達在地生活景況，以美感創新的雜誌出版，藉由文化感染大眾，生動地記錄了台灣的鄉土人文與民俗樣貌，也映照出其心心念念所牽掛的文化傳承志業。

李靜慧表示，黃永松先生畢生致力傳統文化記錄、調查與傳播，對台灣民間文化保存具深遠影響，貢獻卓著，不僅為台灣留下紀錄，也為不同世代的讀者，帶來深遠影響，其深耕民間文化保存及出版的精神，是後人的重要典範。

傳統文化 文化部

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