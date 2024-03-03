新北264學童適性挑戰3職群

新北市首屆「國小適性挑戰賽」昨在瑞芳高工、東海高中及豫章工商3校登場，首推餐旅、商業管理及土木建築3大職群，由264名國小學生登上挑戰舞台。教育局長張明文表示，除鼓勵學生多元試探外，希望從體驗試探的競賽中，勇敢適性發展。

教育局今年1、2月先辦適性育樂營隊，試探職群內涵，再鼓勵有興趣、志向的學生參與適性挑戰賽，其中東海高中辦「東海小廚神」，題目為下午茶組合，除製作三明治及茶飲之外，還需摺造型口布，體驗餐旅工作。

瑞芳高工「打造堅固城堡」，以力學結構製作模型，能保護雞蛋從高樓層摔落不破，孩子互相討論研究，體驗土木與建築內涵；豫章工商的「簡報達人變身數」，以新北特色景點林家花園為主題，讓孩子們自主製作各種創意簡報。

東海高中校長李滙慈表示，希望每位參加學生能學習學科外，能透過這次活動把技能學習的種子也種在心中，無論學歷結束在哪個階段，未來都需邁向職場，而每位學生都能適性揚才、發揮自我價值。

瑞芳高工實習處主任陳克堅表示，透過這次打造城堡主題，希望教學生，生活中雖然很多事情沒辦法改變，但可以調整風帆、繼續前行，就像不能改變位在地震帶的台灣，能透過土木安全結構耐震補強，讓大家住得安心。

教育局表示，新北市以跨教育階段一貫化的規畫，不僅設立全國最多16所職業試探中心，更於每年投入超過6千萬元辦理國中技藝教育班，落實扎根國中小階段，能廣泛多元試探。