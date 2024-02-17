台積電與嘉義女中攜手開辦高中半導體課程 人才培育向下札根

台積電培育半導體人才，向下扎根，嘉義選定國立嘉義女中合作，本學期開辦半導體課程，後天先由高二數理資優班30名學生，每周1天上多元選修課，師資由台積電及嘉女培訓師資擔任，課程及師資等相關費用由台積電負擔，學生完成18節課評量通過，可獲1個學分，有助學生提升數理化學科能力升學，培育就業能力。

代理校長兼教務主任連珮瑩說，嘉女跟台積電合作最早從2021年台積電女科學家科普之旅活動開始，後有台中科博館女科學家科普之旅，台積電派講師到學校辦職涯講座，介紹台積電現況，需要哪些領域人才 (含文理組)，進入台積電要求，講師工作內容及薪資福利等，學生們收獲很多，對上半導體課充滿期待。

嘉女是嘉義區唯一與台積電合作開辦半導體課程的高中，提供嘉女專屬高中生半導體課程，嘉女教師參加台積電校園師資培訓，提供嘉女STEM人才培育獎學金，半導體雲端學院實作課程及教材，透過實體及線上課程做中學，強化科學素養。

少子化衝擊，台灣STEM領域（科學、科技、工程、數學）大學校院學生人數較10年前減少近8萬人，但半導體產業是科技趨勢，為配合政府建構符合產業需求人才培育，教育部國教署邀請在高中職開設半導體課程教師們，協力開發高中職適用相關半導體課程模組，112學年度試辦。

台積官網說，培育人才是台積ESG五大方向關鍵一環，因應教育部108課綱強調素養學習，鼓勵學生透過多元選修及彈性學習時間探索興趣，台積從推廣科普教育角度出發，首度在建中、中山女高、台中一中等校推出6周共18小時微課程「SEMI神秘積星站」，以混成學習模式帶領學子認識半導體對生活與科技發展重要性，激發其科學智能及創意思維、提升學習動機，2022年1月完成3校第一學期授課，總計88名學生參與，89%學生透過問卷表示對課程滿意。