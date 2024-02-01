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「這是小學生要會的？」醫師爸算數學卡整晚、徵求更好懂解法

聯合新聞網／ 綜合報導
陳敬倫醫師分享國小五年級兒子的數學題目，並表示自己卡關了一整晚。 示意圖／ingimage
陳敬倫醫師分享國小五年級兒子的數學題目，並表示自己卡關了一整晚。 示意圖／ingimage

現在小學生的作業題目愈來愈多元靈活，難度也常考倒許多家長們。兒科醫師陳敬倫分享小五兒子的數學題目「梯形中對角線圍成的塗色面積」，但他卻卡關了一個晚上，才想出「可能的解法」，有網友提出不同的解答過程但答案相同，也有家長笑說完全看不懂題目。

陳敬倫在臉書粉專po文表示，對自身的數學程度還算有點信心，沒想到竟然卡關在老師給的數學題目，該題目是要求學生算出「梯形中對角線圍成的塗色面積。」

他一開始用代數算出答案，想了一個晚上，找出一個可能是小學生的解法：

先畫一個和題目全等的梯形，並上下顛倒，合併成一個平行四邊形，也畫上對角線，再連接AC。

所以三角形ABC的面積就是68×21÷2，然後三角形ABC面積和三角形BCD相等（相同的底、相同的高），三角形BCD面積又跟三角形BDE相同（平行四邊形的對角線切成兩個全等的三角形），梯形內的塗色面積左右兩塊也相等，所以答案就等於68×21÷2×2=68×21=1428

陳敬倫說也徵求更好、更簡單、小學生學過、可以理解的解法。文章曝光後，有網友留言提出不同的解法，「灰色面積等於 2x(68x(21+k)/2 - 68xk/2)，約分後等於68x21。如果用孩子聽得懂的方式說：左邊灰色面積等於大三角形減小三角形，公式底x高/2，底相同只有高不同，所以面積就是底（68）x高的差（21）再除以2，但因為有兩個還要乘以2，所以答案就是68x21。」

還有人指出，「用梯形面積公式減去上下兩個三角形後答案跟你的一樣為1428，只是我的解法是假設上下兩個空白三角形都是等腰直角三角形。這是個很有趣的題目」。

此外，有網友提出疑問，國小生有提未知數，但沒有代數課程，雖然有的會先教，但並非正常課程，網友認為這應該是以前奧林匹亞數學資優生的測驗，「有些老師會用來炫技，拿來作為多方思考的範例，一般人是很難短時間想出了答案的。」

陳敬倫國小五年級兒子的數學題目。圖擷自臉書粉專《臭寶爸》
陳敬倫國小五年級兒子的數學題目。圖擷自臉書粉專《臭寶爸》

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