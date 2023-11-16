農業技藝競賽圓滿落幕 評判小組：選手水準普遍提升

「全國高級中等學校農業類學生技藝競賽」今日落幕，評判工作小組委員認為本屆選手水準普遍提升，都能在比賽中充分展現實力，最終選出49位金手獎選手，將可獲得出國專業研習的機會。

在國立花蓮高農舉辦的112學年度全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今日落幕，選出49位金手獎、75位優勝。獲獎選手將獲得福容飯店、林帝股份有限公司、晶英酒店、新光兆豐、曾記麻糬、遠雄海洋公園等26間優質企業支持，提供優質保障職缺。獲得金手獎第一名與第二名的學生，將獲得出國進行專業研習的機會，得獎選手亦能獲得四技二專技優保送入學及技優甄審入學的加分資格。

本屆農業類競賽職種共有「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「生物產業機電」、「農業機械」、「食品加工」和「食品檢驗分析」9個職種。國教署主任秘書張永傑出席頒獎典禮時指出，教育部相當重視技職教育的發展，除了投入資源、優化教學實習設備、強化產學合作外，每年舉辦的技藝競賽可以增強學生學習的動機與培養創造力，更可以讓社會各界看見師生的努力。

農業類副總召中興大學盧崑宗教授表示，評判工作小組委員認為本屆參賽選手水準普遍提升，學科及術科的掌握度高，所以在臨場表現時得以充分展現實力，顯現出各校教學的成果。

今年度承辦學校花蓮高農校長梁宇承表示感謝全國各農業、農工學校的熱情參與，也感謝所有產學合作協力廠商，提供優秀選手就業媒合機會、競賽獎助，共構「產學合一」培育人才新契機。