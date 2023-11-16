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高科大5校區「大地國際海報藝術祭」 展45國249件作品

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供

高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」，展出45個國家地區、249件設計師作品，主題「明日設計」的概念，希望能藉由不同國家的設計，帶領觀眾進入全新的視覺紀元，跳脫傳統框架，窺探設計的未來可能性。展期到2024年1月4日。

高科大副校長郭俊賢表示，今年8月人文社會學院更名為「創新設計學院」，也是南部唯一的國立科技大學設有設計學院的大學。高科大學生達2萬8千人，為全國規模最大的科技大學，這次舉辦全國最大的戶外設計海報展覽外，更思考著如何將「最大」的效益整合，為南部產業創造出更大的產值效益。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，高科大創新設計學院藉此次展覽將設計作品展出在高雄各區，帶來超越國界的視覺衝擊，也讓民眾有更多欣賞藝術設計作品的地方。青年局長張以理指出，高雄市在2022年爭取到台灣設計展於高雄展出，高科大此展也可將南部的設計力為全國所看見與被應用。

創新設計學院代理院長翟治平表示，這項展覽花了近半年的時間策畫，「明日設計」不僅僅是一個主題，更是一場對傳統設計框架的挑戰，讓大家能在高雄這個擁有藝術氛圍的海洋之都，藉由每一張海報源於不同文明視野所呈現的故事，來引領觀眾穿越時空，探索設計的極限與可能性。此次也聯合了在外語學院就讀的各國學生們，穿上自己國家的衣服，在展覽現場即能感受到各國多元文化的交融。

高科大外語學院、工設系與文創系的學生們，引導大家進入草地海報展場；偌大的草坪中擺放著超過百張的海報，排列成高科大的英文簡寫「NKUST」以及許多的愛心。翟治平指出，這不僅是一場海報展，更是一場對藝術創新的集體啟示，來自不同文化背景的設計師們將其獨特的視角融入作品中，呈現出多元而豐富的設計風貌，每張海報都是一幅獨特的畫布，呈現藝術家對未來的奇想與遐想。

高科大草坪中擺放著超過百張的海報，排列成高科大的英文簡寫「NKUST」以及許多的愛心。圖／高科大提供
高科大草坪中擺放著超過百張的海報，排列成高科大的英文簡寫「NKUST」以及許多的愛心。圖／高科大提供
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供
高雄科技大學創新設計學院在建工、楠梓、第一、燕巢和旗津5校區，同步舉辦大型戶外國際海報展覽「大地國際海報藝術祭」。圖／高科大提供

設計師 高雄市 文化局

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