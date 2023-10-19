美國國際友誼團訪致用高中 外語導覽學生做國民外交

美國國際友誼團一行20人今天由台灣國際友誼團邀請，參訪台中市大甲致用高中及鎮瀾宮等地，致用高中校長陳添旺派應用英語科及高中部學生擔任外語導覽大使，用一對一的方式，為國際友誼團以英語介紹致用高中特色和鎮瀾宮建築、大甲每年9天8夜媽祖遶境盛況，外國賓客聽解說很入迷。

國際友誼團由台中團長謝茜宇帶隊到致用高中參訪，由觀光事業科學生表演中國茶道及傳統調酒，美容科學生做美容精油肩頸紓壓按摩及國樂社二胡的演奏，並結盟友校嶺東科大學應用外語系團隊做中國傳統福袋手作。

下午帶到大甲鎮瀾宮英文導覽，全程由應英科及高中部學生英文主持解說，來賓肯定學生英文專業導覽能力及進退得體的接待禮儀。

致用高中校長陳添旺表示，這次訪問是學校國際交流計畫的一部分，旨在促進學生的國際視野和跨文化交流。學校一直致力於提供優質的外語教育，並鼓勵學生在國際舞台上發揮自己的才華。這次的活動也讓學校的辦學績效得到了高度評價，為學校的教育成就增添光彩。

嶺東科技大學應用外語系主任陳憶如說，該校教學團隊與致用高中老師攜手合作，共同培訓學生的英語導覽能力，學生們展現潛力，這次的訪問活動彰顯了兩校的外語教育實力。