都會國小畢旅破8千 偏鄉小校僅千元
小學畢業旅行預算也有城鄉差距？北市北投某小學畢旅規畫搭高鐵、高品質食宿，3天2夜要價8200元，被網友認為這價錢「可以出國玩了」；校方解釋，招標前都和家長充分討論，經濟有困難，校方也會協助。在彰化的偏鄉國小，考量家長經濟能力，畢旅費用都抓在2000元以內，最好免費。
網友在臉書貼出北市某國小畢旅3天2夜要8200元，台北到台南來回都搭高鐵，第一天走訪安平孔廟，住台南趣淘漫旅，第二天台江漁樂園、奇美博物館、鳳山青年夜市，晚上入住五星級寒軒大飯店，第三天到義大世界；且1月15到17日的畢旅須在10月27日完成繳費。
網友直言「這樣的金額對一些家庭真的是負擔」，其他人也紛紛附和「好貴，8千出國玩還比較值得」；但有網友認為住宿飯店品質不錯，「對學校來說高鐵比遊覽車安全」、「8200換來媽媽放輕鬆2晚」。
校方說，暑假招標前先開籌備會，也和家長代表討論過，多數家長都希望小朋友玩得舒服、景點多去幾個，所以投票後過半數通過。
北市旅行公會理事陸孟龍說，近年各種物價都上漲，國小畢旅3天2夜目前平均約5到6千，對旅行社來說，若學校不願拉高費用，沒利潤就不會投標，選搭高鐵就會比搭遊覽車貴約1.5倍。
彰化縣中大型國小找旅行社承辦畢旅，2天1夜預算每人不超過3千元。文祥國小今年6月19名畢業生北上2天1夜，每人費用約1500元。校長吳世宏說，已連續幾年學生畢旅沒向家人拿錢，學生事先規畫想去的地方，並製作木工、餅乾銷售，所得有多少，畢旅就用多少，未委託旅行社；即使今年畢業生賺較多而改搭高鐵，但使用「校外教學專案」買團體票，只要4折。
彰化香田國小畢旅傳統是當「背包客」，師生討論好旅遊主題、經費，且盡量走免費的公共場館，再由老師寫計畫向公益團體申請補助，配合學童自種香田米製成壽司義賣，去年3天2夜畢旅，小朋友設定主題是當1天電競達人和動物保育員，遊程免費，每人不到2千元。
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