比去年貴20％！國小畢旅「花蓮3天2夜」要7千元 網見行程卻喊：划算
畢業旅行對許多學生來說是相當重要的日子，一名家長近日發文表示，小六孩子的畢旅單發下來了，是三天二夜的花蓮遊，要價為7,000元，行程和去年沒什麼差別，卻整整貴了1,200元、漲幅達20%。而許多網友看完學校規劃的行程後，反而認為「很划算」。
該名家長在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文表示，孩子這次三天二夜的花蓮畢旅行程如下：第一天從板橋搭火車到花蓮，接著前往七星潭風景區，在七海灣餐廳用完午餐後，前往太魯閣國家公園，接著入住怡園渡假村，享用飯店晚餐，最後是團康活動。
接著第二天一早在飯店吃完早餐，就前往林田山林業園區、馬太鞍濕地，再到青葉餐廳吃午餐，下午參觀兆豐農場，再到五餅二魚餐廳吃晚餐，並入住理想大地，最後進行團康活動。
第三天的部分，則是吃完飯店早餐後，前往花蓮海洋公園，午餐有餐盒，結束一天的行程後，搭火車回板橋。
原PO表示，這次活動的費用是7,000元，相較上屆學長姊的5,800元貴了20％，行程卻大致相同，聽說去年是疫情價，今年算是合理行情，「只能說，孩子玩得開心最重要了」。
對此，許多網友表示，「7,000然後三天兩夜有含早中晚餐，又住理想大地我覺得可以」、「有住理想大地，7,000划算」、「畢業以後都覺得跟學校去CP值最高」、「今年遊覽車漲價了，加上本來自組一團會因為人數的多寡去影響價錢，這樣才差1,000初，非常正常。現在隨便一個花東團就不少錢，光理想大地成本就很高了」。
也有網友說，「雖然羨慕可以住理想，但是住理想這種等級，應該是要多花點時間在飯店休息享受慢活，如果一群小孩單純過夜，我會覺得有點…現在的畢業旅行都在比行程看起來豪華，其實小朋友們一起出去玩的回憶才是無價」、「想想明年可能要漲到8,200，心裡有沒有平衡一點」、「我要開始存錢了，不知道一年後的價格」。
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