客家語言文化研究先驅陳運棟辭世 文化部頒總統褒揚令
客家語言及文化研究先驅陳運棟於8月2日辭世，享耆壽91歲。文化部常務次長李連權今天出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由陳運棟長子陳晟康代表受贈。
文化部表示，陳運棟出身書香世家，五代都以教育為業，其畢業於新竹師範學校、文化大學民族與華僑研究所，曾任國小與中學教師、文化大學政治系兼任講師、國民大會代表、行政院客家委員會委員、苗栗縣教育會理事長、財團法人陳運棟文教基金會董事長等，獻身杏壇40餘年，作育英才無數，投身傳承客家文史及語言文化等多項工作，成就斐然。
陳運棟出版客家相關著作逾40本，其中《客家人》、《台灣的客家人》、《臺灣的客家禮俗》，蒐整客家民族遷徙、語言、民俗、文化及文學，為研究客家經典著作；另參與《三台雜誌》創刊工作、台視客家節目「鄉親鄉情」文化講座、「客家風雲雜誌」創刊工作，贊助創立「寶島客家電台」、「大漢之音客家廣播電台」，對於提升客語學習及對客家族群認同感有偌大幫助，備受各界崇敬，貢獻甚鉅。
文化部表示，陳運棟除創作出版外，亦積極推廣客語、保留珍貴的客家禮俗及文化。對於其長年投身復振客家語言及文化推廣傳承奔走的熱切之情，文化部深切感念，並將遵循其步伐，與各界共同努力推動國家語言傳承，實踐未來「共存、共榮、共享」語言共和國的理想境界。
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