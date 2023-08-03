大同技術學院停招茶文化系將走入歷史 茶農：要到那進修？

國際知名嘉義縣阿里山高山茶區，山腳下的嘉義市大同技術學院停招，明年退場，國內首創的茶文化事業經營管理系，開辦至今11年，明年末代畢業生剩4人，嘉義無其他大學要開辦茶相關學系，讓有心進修的茶行經營者、茶農，求學路中斷。

6月10日大同技術學院畢業典禮，有6位茶文化事業經營管理系畢業生，茶文化系成立11年，校友開枝散葉，校友畢業典禮回母校與學弟妹舉辦茶會，打開封存的茶葉泡茶，以茶會友同樂，氣氛融洽溫馨，但明年母校退場，今後校友無法再回母校舉辦茶會，讓校友感傷。

「大同退場，明年要到那裡進修茶文化經營？」嘉縣市許多茶農、茶行經營者，對大同茶文化系明年走入歷史，感到惋惜，他們說，大同有製茶師的考證照場所，希望新升格的農業部、教育部重視茶產業人士求學需求。

茶文化系教師方婷婷說，茶文化系校友逾百人，大同明年退場，無校園學茶文化，她和校友在嘉義市茶文化協會持續深耕茶文化，阿里山茶區是國內重要茶產區，茶改總場將搬遷到阿里山下，嘉義是茶產業茶文化重鎮，希望未來成立茶學院，提供有心進修的茶農、茶行經營者求學去處。