中華大學攜手海碩能源 北台灣首座風訓中心揭牌！
中華大學與海碩能源為離岸風力發電產業發展人才需要，攜手合作成立北台灣首座離岸風電GWO（全球風能組織）風訓中心「台華風訓」，今舉行揭牌啟用儀式及設備捐贈典禮，新竹市長高虹安、經濟部能源局副局長李君禮、立法委員湯蕙禎與新竹縣議員林禹佑都到場觀禮祝賀。
中華大學校長劉維琪表示，學校為響應政府大力推動離岸風力發電的淨零碳排政策，從離岸風電的GWO人才安全訓練出發，進一步擴大人才培育訓練課程，積極輔導學生取得GWO認證的基礎安全培訓（BST）證照，讓學生畢業後即可無縫接軌從事離岸風電海事工程相關行業，厚植產業人才。
高虹安指出，竹市是風城，擁有一級優良風場，希望藉由此次中華大學與海碩能源合作成立的台華風訓中心，達到政府2050年淨零碳排的目標，而人才培訓就顯得相當重要，未來若有需要，市府也願意全力協助與支持。
台華風訓中心執行長徐傑輝表示，目前離岸風電訓練中心多集中在台中及高雄，造成從業人員訓練不便，考量新竹與苗栗外海為台灣重要風場，且北部從業人口眾多，因此海碩能源便決定與中華大學合作成立北台灣首座風電訓練中心，提供風電產業在地化訓練服務，厚實台灣離岸風電發展能量。
徐傑輝指出，台灣為世界少數一級優良風場，政府規畫2030年離岸風電量要達到15GW，而根據離岸風電產業專業人才需求推估報告指出，2025年將創造2萬個就業機會，核心專人才數量達2100人；海上風電安裝方面，則需要GWO培訓的勞動力每MW約2.5人，預估至2024年將創造約9千人的勞動力需求，2030更將有高達3.75萬人的勞動力需求。
徐傑輝強調，新竹位處台灣海峽風頭，風力資源良好，吸引風力開發商如SRE、CIP與Flotation等廠商投入開發，估計達3GW，將帶動7000人次工作機會，而台華風訓中心的成立，為新竹種下離岸風電產業種子，結合新竹科技創新養分，將打造新竹成為離岸風電軟體服務產業重鎮的成果，進而帶動離岸風電相關產業發展，可望將繼新竹矽谷傳奇後，再創「風谷傳奇」，讓新竹真正成為風的故鄉。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言