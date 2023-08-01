中華大學攜手海碩能源 北台灣首座風訓中心揭牌！

中華大學與海碩能源為離岸風力發電產業發展人才需要，攜手合作成立北台灣首座離岸風電GWO（全球風能組織）風訓中心「台華風訓」，今舉行揭牌啟用儀式及設備捐贈典禮，新竹市長高虹安、經濟部能源局副局長李君禮、立法委員湯蕙禎與新竹縣議員林禹佑都到場觀禮祝賀。

中華大學校長劉維琪表示，學校為響應政府大力推動離岸風力發電的淨零碳排政策，從離岸風電的GWO人才安全訓練出發，進一步擴大人才培育訓練課程，積極輔導學生取得GWO認證的基礎安全培訓（BST）證照，讓學生畢業後即可無縫接軌從事離岸風電海事工程相關行業，厚植產業人才。

高虹安指出，竹市是風城，擁有一級優良風場，希望藉由此次中華大學與海碩能源合作成立的台華風訓中心，達到政府2050年淨零碳排的目標，而人才培訓就顯得相當重要，未來若有需要，市府也願意全力協助與支持。

台華風訓中心執行長徐傑輝表示，目前離岸風電訓練中心多集中在台中及高雄，造成從業人員訓練不便，考量新竹與苗栗外海為台灣重要風場，且北部從業人口眾多，因此海碩能源便決定與中華大學合作成立北台灣首座風電訓練中心，提供風電產業在地化訓練服務，厚實台灣離岸風電發展能量。

徐傑輝指出，台灣為世界少數一級優良風場，政府規畫2030年離岸風電量要達到15GW，而根據離岸風電產業專業人才需求推估報告指出，2025年將創造2萬個就業機會，核心專人才數量達2100人；海上風電安裝方面，則需要GWO培訓的勞動力每MW約2.5人，預估至2024年將創造約9千人的勞動力需求，2030更將有高達3.75萬人的勞動力需求。